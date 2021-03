Dit vakantiepark gebruikt als eerste in Europa een biovergister

"Vanaf dit weekend vragen we gasten of ze hun gft-afval bij het huisje apart willen houden." Manager Sander de Haas staat trots naast de biovergister. "Wij halen dat dan op en storten het in deze biovergister."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Wie aan een biovergister denkt, ziet een grote unit voor zich, waar tienduizenden kilo's afval per dag in verwerkt worden. De vergister op dit vakantiepark is een stuk kleiner. "Ja, hij past gewoon in een container, ik denk zo'n vier bij twee bij twee meter", schat Jerome de la Chambre in. Hij gaat over de duurzaamheid bij Landal 't Loo. "Wij kunnen zo'n vijftig kilo afval per dag verwerken, dat is ongeveer wat we normaal gesproken overhouden."

Vier huishoudens

Het afval komt van de gasten, maar natuurlijk ook van het eigen restaurant. "Daar houden we ook snijafval over", legt La Chambre uit. "In de biovergister wordt dat door bepaalde bacteriën omgezet in methaangas, dat we vervolgens weer kunnen gebruiken om het zwembad deels mee te verwarmen. Daardoor hoeven we minder gas uit de grond te laten pompen voor ons." Naar schatting bespaart deze kleine biovergister het park net zoveel gas als vier huishoudens jaarlijks gebruiken.

Gasten worden ook actief betrokken bij het proces. "Kinderen kunnen straks hun net niet leeggegeten bordje legen in de biovergister", vertelt De Haas. "En we vragen mensen dus om hun gft-afval apart te houden. De reacties daarop zijn tot nu toe erg enthousiast, gelukkig."

Plantenvoeding mee naar huis

En de gasten krijgen er nog iets voor terug ook. "Een restproduct van de biovergister is plantenvoeding. Daarvan maken we hiermee zo'n 18.000 liter per jaar. Dat gebruiken we op ons park, we geven wat aan de gemeenschap in het dorp hier, maar dan nog blijft er over. De gasten krijgen dus ook een flesje plantenvoeding mee naar huis."

Dit is het eerste vakantiepark in Europa dat een biovergister gebruikt. "Andere parken benaderen mij al of ze eens mogen kijken", vertelt De Haas. "Dat is mooi, want zo kunnen we van elkaar leren. Uiteindelijk willen wij in 2030 CO2-neutraal zijn. Dit is een kleine bouwsteen daarin, en andere parken kunnen dat bij ons afkijken."

En voor wie bang is dat de biovergister, net als zijn grote broer, stank veroorzaakt, heeft De Haas een geruststellende boodschap. "Zelfs als je er pal naast staat, ruik je hier niets van. Onze gasten hoeven zich dus niet op te sluiten in hun huisje."