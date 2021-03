Scherpenzeel en Arnhem tellen stemmen over fusie en afval

In Arnhem ging het referendum over de afvalinzameling. Foto: Bram Derix

In Scherpenzeel en Arnhem is het tellen van de stemmen in de plaatselijke referenda in volle gang. De uitslag van het Scherpenzeelse referendum over de herindeling met Barneveld is naar verwachting donderdag al bekend. Arnhemmers moeten nog even wachten op de uitslag van de raadpleging over de afvalinzameling.

Inwoners van Scherpenzeel hadden de voorbije dagen meer keuze dan alleen hun voorkeur voor de Tweede Kamer. In een lokaal referendum konden zij ook laten weten vóór of tegen een fusie met de gemeente Barneveld te zijn. De kwestie speelt al langer in Scherpenzeel en was onderwerp van veel politiek getouwtrek. Het leidde in december al tot het vertrek van waarnemend burgemeester Harry de Vries.

Betalen per afvalzak of niet

In Arnhem maakt de vorig jaar ingevoerde gescheiden afvalinzameling de tongen los. Wel of niet betalen per afvalzak, dat was de vraag die Arnhemmers deze week naast hun stembiljet voorgeschoteld kregen. Het gaat om een zogeheten raadgevend referendum, maar de gemeenteraad heeft al laten weten de uitslag als bindend te zien. De gemeente maakt de uitslag maandag bekend.

