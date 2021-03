Bukusu op positie Van Eijden bij NEC

De Duitse centrumverdediger raakte zijn basisplaats vlak na de winterstop kwijt na enkele mindere wedstrijden. Maar door de enkelblessure van Rens van Eijden keert hij nu terug in het elftal. Afgelopen maandag viel hij al in en voldeed prima.

Joep van der Sluijs en Terell Ondaan trainden donderdag weer mee na hun blessures, maar het is onduidelijk of ze vrijdag bij de selectie zitten. Verder is NEC compleet. Verder is er voor trainer Rogier Meijer geen enkele reden om wijzigingen aan te brengen in zijn basiself.

Zes op een rij

NEC won vijf keer op rij en dat is een evenaring van de reeks uit april 2019. Voor een serie van zes overwinningen achter elkaar naar 2017, toen in oktober en november zelfs acht duels op rij werden gewonnen. In het kampioensseizoen 2014/15 zette NEC het clubrecord neer met twaalf driepunters achter elkaar.

Angstgegner

TOP Oss is wel een angstgegner voor de Nijmegenaren. In De Goffert werd het eerder dit seizoen 0-1. En in Oss speelde NEC de laatste keer met 1-1 gelijk en daarvoor werd met 3-0 verloren. Dieptepunt was een thuiswedstrijd in 2018, die eindigde in 1-5.

Vermoedelijke opstelling:

Branderhorst; van Rooij, Odenthal, Barreto, Bukusu, El Karouani; Proper, Vet, Bruijn; Janga, Tavsan.