Truckers willen betere cao, handtekeningenactie in 's-Heerenberg

In 's-Heerenberg hebben chauffeurs van transportbedrijf Mainfreight, de vroegere Wim Bosman Groep, donderdagmorgen meegedaan aan een petitie. In een uur tijd verzamelde vakcentrale FNV ruim honderd handtekeningen voor een betere cao voor de transportsector.

Volgens een woordvoerder van FNV was het geen werkonderbreking. "We hebben geprobeerd bij het verzamelen van de handtekeningen het werk niet te belemmeren, maar er was helaas toch een kleine opstopping."

De actie in 's-Heerenberg volgde na het verstrijken van een ultimatum dat de vakcentrales FNV en CNV belangenorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) hadden gesteld.

Drie eisen

Daarin eisen ze onder meer 3,5 procent meer loon, de mogelijkheid eerder te stoppen met werken en betere werkomstandigheden in de cabine van de trucks door airco en kachels. "De transportsector is in coronatijd essentieel gebleken", zei FNV-bestuurder Willem Dijkhuizen eerder . "Er is door werknemers in de transport en logistiek veel werk verzet, onder moeilijke omstandigheden. Het is nu tijd dat werknemers dat harde werken beloond zien."

De coronapandemie is wat de bonden betreft door TLN gebruikt om het overlegproces te traineren. "De crisis gebruiken ze als excuus", zei de FNV-woordvoerder donderdagmorgen na de actie in 's-Heerenberg.

TLN is verbaasd

TLN reageert verbaasd op de actie bij Mainfreight. "De bonden FNV en CNV hebben ons een ultimatum gesteld dat op 8 maart afliep", bevestigt Hans van den Berg van Transport en Logistiek Nederland. "Maar nog voor het verstrijken ervan hebben we ze uitgenodigd voor een gesprek over de drie punten. We willen een duidelijke stap zetten, we hebben ook echt wat te bieden. Ze zijn er helaas niet op ingegaan."

Volgens de TLN-zegsman geldt de uitnodiging om te praten over een nieuwe cao nog steeds.