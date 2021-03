FvD snoept Gelderse kiezers af van PVV

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen laat ook in onze provincie duidelijk zien dat de groei van Forum voor Democratie ten koste gaat van de PVV. Die partij trekt overal minder kiezers, al is de nederlaag lang niet zo groot als die van linkse partijen.

Zie ook: Faber na verlies PVV: 'Het liefst hebben we natuurlijk 76 zetels'

De PVV kan in Tiel rekenen op 14,1 procent van de kiezers en is daarmee de tweede partij in de Betuwse plaats. Toch is de partij van Geert Wilders er minder groot tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van vier jaar terug. FvD laat juist groei zien, naar bijna 6 procent van de stemmen. Op rechts haalt JA21 2,6 procent van de stemmen.

In de buurt laten Culemborg en Buren soortgelijke cijfers zien, maar ook elders in Gelderland is duidelijk dat de PVV krimpt - terwijl FvD en nieuwkomer JA21 groeien. In Nijmegen en Arnhem, waar links forse klappen krijgt, haalt FvD respectievelijk 3,2 en 4,7 procent van de stemmen. Vooral D66 gaat daar met stemmers aan de haal.

Zie ook: D66 wint in Arnhem en Nijmegen, klappen voor links in Gelderse steden

De groei van FvD is aanzienlijk in vergelijking met de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Toch blijft die achter in het licht van de provinciale verkiezingen van 2019, toen de partij in Gelderland een monsterzege behaalde door vanuit het niets acht zetels in Provinciale Staten te verdienen. Daarmee was de partij in Gelderland toen even groot als de VVD.

In de Tweede Kamerverkiezingen laat de VVD de FvD nu ver achter zich. De partij van Mark Rutte is de grootste in Gelderland, gevolg door D66.