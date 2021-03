Faber na verlies PVV: 'Het liefst hebben we natuurlijk 76 zetels'

Marjolein Faber komt waarschijnlijk niet voor de PVV in de Tweede Kamer. Op de lijst van Geert Wilders stond het Eerste Kamerlid uit Hoevelaken op een achttiende plek. De PVV lijkt het met 17 zetels te moeten doen. Donderdag om 8.00 uur was 79 procent van de stemmen geteld. De PVV behaalde in 2017 20 zetels.

"Ik blijf heerlijk in Gelderland en in de Eerste Kamer", reageert Faber donderdagmorgen op Radio Gelderland op het verlies van drie PVV-zetels, in vergelijking met vier jaar geleden.

"In eerste instantie gaat het niet om mij als persoon. Natuurlijk hebben we liever 76 zetels, maar dat is niet het geval. We zijn gewoon de grootste oppositiepartij en we zullen enthousiast ons geluid laten horen."

Faber beaamt dat het verlies mogelijk komt door de versnippering op rechts. "Forum voor Democratie is uit het dal gekomen, daar hebben we misschien last van gehad."

