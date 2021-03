Gelderland stemde niet meer blauw

Vier jaar geleden kleurde Gelderland blauw. Op de grote plaatsen na, waar GroenLinks en D66 als winnaars uit de bus kwamen, werd Gelre het land van Mark Rutte. SGP en ChristenUnie doen het traditiegetrouw goed in de bijbelriem in het Rivierengebied, de Gelderse Vallei en op de Veluwe.

D66 heeft in de grote plaatsen de winst gepakt. In Arnhem gebeurde dit en ook in Nijmegen; in de Waalstad is GroenLinks niet meer de grootste. "Voor de term Havana aan de Waal, waar Nijmegen om bekendstaat, is D66 opvallend rechts", duidt politiek verslaggever Gerwin Peelen de verschuiving in Nijmegen.

In de Achterhoek is, zoals verwacht, de BoerBurgerBeweging in de politieke arena naar voren gekomen. Peelen: "In Aalten en Oude IJsselstreek scoren ze 5 à 6 procent. En als je dat in heel Nederland hebt, dan kan dat zomaar een zetel opleveren."

Op Radio Gelderland besprak Nieke Hoitink de uitslag met Gerwin Peelen en parlementair onderzoeker Anne Bos:

Een andere nieuwkomer, Volt, heeft het goed gedaan in Wageningen, de studentenstad waar D66 doorgaans sterk is. "Acht procent van de stemmen gaat naar Volt", zegt Peelen. "Het is een partij die het goed doet onder de studenten, de jongere generatie. In Nijmegen haalt Volt meer stemmen dan het CDA en Forum voor Democratie."

Anne Bos van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de Radboud Universiteit in Nijmegen zei donderdag op Radio Gelderland dat de coalitie bij de exitpoll vrij duidelijk leek, met de grote winnaars VVD en D66. "Het CDA verloor wel, maar die zou er ook nog wel bij kunnen", aldus Bos. VVD, D66 en CDA dus.

Fors verlies op links

De partij van Sigrid Kaag, D66, stond in de exitpoll op 27 zetels, maar raakte tijdens het tellen van de stemmen 3 zetels kwijt. Bos: "Misschien dat er dan toch een vierde partij moet bijkomen. Dat kan nog alle kanten opgaan. Je ziet dat de partijen op de linkerflank echt fors verloren hebben. PvdA, SP en GroenLinks zitten nu samen op maar 25 zetels. In 2006 waren dat er nog 65."

De Nijmeegse onderzoeker denkt dat Volt een kans maakt om aan te schuiven bij de nieuwe coalitieonderhandelingen. "Het is gebruikelijk om de grote winnaars te betrekken bij het formatieproces." Dat Volt niet ver van het gedachtegoed van D66 afstaat, maakt het aanschuiven van de nieuwkomer volgens Bos 'niet ondenkbaar'.

'Kaag wil er een linkse partij bij'

Maar een uitgemaakte zaak is dat niet, vindt Bos. "D66 wil er graag een linkse partij bij, want die zit met een vrij rechts blok met het CDA en de VVD. Kaag heeft ook tijdens de campagne gezegd dat ze graag met links wil regeren."

Ze denkt dat ChristenUnie ook een optie is. Dat zou betekenen dat Rutte IV in dezelfde samenstelling het land gaat besturen.