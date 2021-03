Boerenpartij BBB scoort in de Achterhoek, Volt plots vierde in Wageningen

Boeren in Mariënvelde in de Achterhoek. Foto: Omroep Gelderland

Liefst 37 politieke partijen deden mee aan de voorbije Tweede Kamerverkiezingen. Vooralsnog krijgen zestien daarvan een plek in de Tweede Kamer, waaronder vrijwel zeker BBB en Volt. Een overzicht van hoe de nieuwkomers het deden in onze provincie.

De Achterhoek is agrarisch gebied en dus verrast het niet dat nieuwkomer BoerBurgerBeweging (BBB) daar goede zaken doet. In Bronckhorst haalde de in 2019 opgerichte partij 6,3 procent van de stemmen, in Lochem 6 procent en in Winterswijk 5 procent.

Achterhoekse boeren hadden een groot aandeel in de boerenprotesten van vorig jaar. In andere landelijke gebieden in Gelderland schommelt BBB rond de 1,5 procent.

Volt scoort

Volt is een andere nieuwkomer in de binnenlandse politiek. In Wageningen gaat de in 2017 gestarte partij als een komeet naar 8 procent van de stemmen. Daarmee laat de nieuweling gevestigde namen als PvdA, CDA en SP achter zich.

Ook in Nijmegen scoort Volt met 5,1 procent van de kiezers goed. In Arnhem is het aandeel met 3,5 procent van de stemmen wat kleiner. Elders in onze provincie schommelt het aandeel van Volt tussen de 1 en 2 procent.

JA21

Rechtse nieuwkomer JA21 laat veelal percentages zien van rond de 2 procent of zelfs iets meer. Andere nieuwkomers als BIJ1, TROTS en Code Oranje spelen vrijwel nergens in Gelderland een rol van betekenis, al lijkt BIJ1 wel een zetel te behalen.