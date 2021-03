D66 wint in Arnhem en Nijmegen, klappen voor links in Gelderse steden

D66 is in Arnhem en Nijmegen met de meeste stemmen aan de haal gegaan. In andere Gelderse steden wisselen D66 en VVD stuivertje. De SP en vooral GroenLinks leveren overal in onze provincie stevig in. Lees verder voor een overzicht van de grote plaatsen in Gelderland.

In Nijmegen stemde 23,2 procent van de kiezers op D66. Dat is 3,8 procentpunt meer dan vier jaar geleden. GroenLinks trok 13,3 procent van de stemmers, een daling van 6,8 procentpunt ten opzichte van de vorige verkiezingen. De SP verloor ook flink wat stemmen en komt nu uit op 6,9 procent.

De tweede partij in het voormalige Havana aan de Waal blijft de VVD. Die partij blijft met 14,2 procent van de stemmen ongeveer even groot in Nijmegen.

Arnhem

In Arnhem kan D66 rekenen op 19,2 procent van de stemmen, 2,8 procentpunt meer dan in 2017. GroenLinks heeft ook hier wonden te likken, want de partij komt uit op 9,1 procent en scoorde daarmee 5,4 procentpunt slechter dan in 2017. De SP leverde 3,7 procentpunt in en komt uit op 6,3 procent van de stemmen.

Opvallend is dat er ook in Arnhem nauwelijks beweging zit in de VVD. 17 procent van de kiezers had een voorkeur voor de liberalen, die daarmee de tweede partij zijn.

Apeldoorn

In Apeldoorn is de VVD met 23 procent van de stemmen veruit de grootste, gevolgd door D66 en de PVV. Het CDA levert er flink wat stemmen in.

Ede

Ede blijft een VVD-gemeente. Daar ging het potlood van 19,2 procent van de kiezers naar die partij. De SGP en D66 volgen daar op afstand.

Doetinchem

De VVD was in Doetinchem al de grootste en blijft dat ook, met 23 procent van de stemmen. D66 neemt de tweede plaats daar over van het CDA. Die partij levert ook in ten opzichte van de PVV.

Tiel

In Tiel wint de VVD stemmen. Bijna een kwart stemde daar op die partij. De PVV blijft de tweede partij, maar leverde wel stemmen in. D66 is in Tiel de derde partij.

Wageningen

In studentenstad Wageningen is D66 de grootste met 22,6 procent. GroenLinks levert fors in, maar blijft wel de tweede partij. De VVD staat op nummer drie. Opvallend in Wageningen is de opkomst van Volt, dat vanuit het niets 8 procent van de kiezers trok.

Zutphen

In Zutphen was de VVD de grootste partij, maar nu is dat D66. Het verschil tussen de twee partijen is marginaal; beiden haalden ruim 17 procent van de stemmen. De PVV volgt op afstand.