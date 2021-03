Stemmen tellen bij stadion De Graafschap

"Iedereen was goed op de hoogte van de maatregelen", aldus Erna Aalbers, voorzitter van het stembureau. "Bij de ingang werden de handen gedesinfecteerd en iedereen had keurig een mondkapje op. De mensen waren relaxed en enthousiast, het liep prima."

In de supporterskantine brachten ruim zeshonderd Doetinchemmers hun stem uit. Toen de stembus sloot, begon voor Aalbers en haar team het werk pas echt: het tellen van de stemmen. "We hebben eerste de stembiljetten uitgevouwen", legt de voorzitter uit. "Vervolgens hebben we ze op partij gelegd, daarna hebben we alle biljetten geteld om te kijken of het aantal overeenkomt met het aantal stempassen en het aantal stembiljetten dat we hebben uitgegeven." Daarna worden de stemmen per partij geteld en die uitslag wordt door Aalbers via een tablet doorgegeven aan de gemeente: "Dan hebben we al een voorlopige uitslag en daarna tellen we dan de voorkeursstemmen."



De voorzitter merkte dat veel Doetinchemmers vanwege de speciale locatie kozen om te stemmen bij De Vijverberg. Ook voor Aalbers zelf was het speciaal om in de supporterskantine te werken: "Ik heb al jaren een seizoenkaart, dus ik had zoiets van: 'die kans ontnemen ze me niet meer'. Ik ben hier dit seizoen nog bijna niet geweest, dus het was wel erg bijzonder voor me." Ondanks dat de dag goed is verlopen, hoopt Aalbers dat bij volgende verkiezingen het coronavirus voorgoed de wereld uit is: "Normaal zit je dichterbij elkaar als stembureauleden en heb je wat meer contact. Het liep wel de hele dag door, dus het was gezellig. Het was een leuke dag."