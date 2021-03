VVD-voorzitter Van der Wal is trots na verkiezingswinst

Christianne van der Wal uit Hierden, landelijke voorzitter van de VVD, is trots op de uitslag. De VVD haalt - in de exitpolls - 36 zetels.

"Het zijn nu nog exitpolls, maar ik ben zo trots als dit het eindresultaat is. Voor de vierde keer de grootste partij, dat is bijna onwerkelijk." Van der Wal is gedeputeerde in Gelderland, maar daarnaast ook voorzitter van de VVD. "Er was veel opluchting en we hebben hard staan juichen."

Ze is blij met het vertrouwen dat het volk aan de VVD geeft. "We dachten intern: als we hetzelfde aantal zetels houden, zou het mooi zijn. Als we iets konden groeien ook, maar dat we nu met drie zetels winst staan, dat is echt geweldig."

Karig feestje

In plaats van een groot feest in een tent is het nu karig. Van der Wal zat met lijsttrekker Mark Rutte op de kamer van fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. "Met een paar mensen en dat is het. We houden wel contact met de leden, maar het is echt een gemis. Die uitslagenavond is bij ons eigenlijk altijd een feest."

Van der Wal is verantwoordelijk voor de kieslijst, daar valt op: weinig Gelderlanders. Alleen Peter de Groot uit Harderwijk heeft op dit moment recht op een zetel. "Het is een punt van aandacht om zoveel mogelijk uit de regio op de lijst te hebben. Er zijn wel veel Kamerleden die in de Randstad wonen, maar hun roots in de provincie hebben liggen."

