“Nijmegen moet straat vernoemen naar oud-raadslid Michel Hulskorte (VSP)”

Nijmegen zou een straat moeten vernoemen naar oud-raadslid Michel Hulskorte. Met die boodschap sprak Ramon Barends, voorzitter van politieke partij PSP '92, woensdagavond in op het stadhuis. De oud-politicus van AOV/UNlE55+ en de Verenigde Seniorenpartij (VSP) overleed in januari 2019 en was van 1998 tot 2018 raadslid in Nijmegen.

'Markant raadslid'

Hulskorte was in de jaren ‘70 betrokken bij het CDA, maar na zijn pensioen voelde hij de behoefte opnieuw politiek actief te worden, in het bijzonder voor de ouderen in Nijmegen. Hij richtte de VSP op, waar hij al die tijd fractievoorzitter van was, tot zijn afscheid in 2018. Minder dan een jaar later, op 8 januari 2019, overleed Hulskorte. “Michel Hulskorte was een markant raadslid”, vindt Barends. “Hij had een authentiek hart voor Nijmegen. Persoonlijk bewaar ik fijne herinneringen aan het contact met Michel. Hij kwam op voor de thema's die hem lief waren. Ik benoem de bus in de Burchtstraat houden en de openstelling van de stadswinkel in Dukenburg. Ook het Goffertpark had zijn warme aandacht. De stad heeft veel aan Michel Hulskorte te danken. Het zou passend zijn om een onderdeel in de openbare ruimte naar hem te vernoemen.”

Pad in het Goffertpark

Normaliter moet iemand tien jaar overleden zijn voordat er straat naar diegene genoemd kan worden. “Dat geldt niet voor een pad in het Goffertpark”, zegt Barends. “Vanwege de liefde van Michel voor het Goffertpark zou ik de raad in overweging willen geven om een pad in het Goffertpark naar hem te vernoemen.” Ook oud-wethouder namens de VSP Jan Zoetelief steunt volgens Barends zijn oproep.

Sympathiek voorstel

Hans van Deurzen (50Plus) was zo’n 15 jaar politieke collega van Michel Hulskorte. “Ik heb Michel heel lang gekend, en ik vind dit zeker een sympathiek voorstel.” Wel wijst Van Deurzen dat niet de raad, maar een ambtelijke werkgroep hierover aangeschreven moet worden. Barends: “De gemeenteraad beslist als hoogste bestuurlijke orgaan over goedkeuring van voorgestelde straatnamen.”

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7