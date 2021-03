Miljoenen voor een museum, maar waar blijven de miljoenen voor de gezondheid?

De gemeenteraad van Nijmegen moet serieus kijken naar het uitkopen van bedrijven op industrieterrein TPN-West. Dat stelt Paul Eigenhuijsen van de lokale partij VoorNijmegen.NU. Dinsdag regende het tientallen klachten over een niet te harden stank in de omgeving. Buurtbewoners vrezen al jaren voor hun gezondheid.

"Kijk, ik snap dat de industrie ook gewoon lekker wil draaien en het geld moet ergens verdiend worden", zegt Eigenhuijsen in reactie op de zorgen van duizenden Nijmegenaren die in West wonen.

Beroerde combinatie

"Maar de combinatie van een woonwijk, industrie en westenwind is gewoon een beroerde. Gezien de looptijd van de ambities mag er gerust eens gekeken worden naar een potje om de de ergste overlastgevers uit te kopen."

De politicus wijst er fijntjes op dat de gemeenteraad van Nijmegen 16 miljoen euro beschikbaar stelt voor het redden van Museum het Valkhof. "Als er 16 miljoen vrijgemaakt kan worden voor wat Romeinse helmen, zou een paar miljoen opzijzetten voor nog levenden Nijmegenaren geen probleem moeten zijn. Toch?"

Stapeling van uitstoot

Mensen die in Nijmegen-West wonen, maken zich al jaren zorgen om hun gezondheid. Uitstoot van schepen op één van de drukst bevaren rivieren te wereld om de hoek, een drukke verkeersader met veel vrachtverkeer daarbij en aan de andere zijde van die weg het grootste binnenstedelijke industrieterrein van Nederland met zware categorie bedrijvigheid.

Veel mensen kunnen vertellen over wie er allemaal aan kanker is overleden in de straat waar ze wonen of in de eigen familie die allemaal in West woont. Bewijzen dat het met de luchtkwaliteit te maken heeft kunnen ze niet, maar voor velen is de lucht die ze dagelijks inademen levensgevaarlijk verdacht.

Kinderen willen niet buitenspelen

Dinsdag kwam er een stank over de naast het industrieterrein gelegen woningen die zo erg was dat bewoners er fysiek last van kregen. Schoolkinderen wilden tijdens de pauze niet buitenspelen.

Het onderstreept nog maar eens de noodzaak meer en zorgvuldiger te gaan meten wat er in de lucht hangt en wordt ingeademd door de pakweg 20.000 inwoners van Nijmegen-West. Verantwoordelijk wethouder Harriët Tiemens gaf eerder aan die wens van de bezorgde bewoners te omarmen.

Deze woensdagavond vergadert de gemeenteraad van Nijmegen over de luchtkwaliteit.

Bekijk onze reportage over dit onderwerp, eerder dit jaar.

