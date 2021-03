Wijchen gaat voor herinrichten raadszaal in Kasteel mét ondertitelde live streaming

Vergaderingen beter faciliteren

De Wijchense raad sprak in 2012 al de wens uit om faciliteiten te creëren die live streaming van raadsvergaderingen mogelijk maakte. Dit werd uitgesteld om tegelijkertijd met de renovatie van Kasteel Wijchen gerealiseerd te worden. Nu kiest men ervoor om ook het meubilair van de raadszaal te vervangen om raadsvergadering beter te faciliteren. Dit moet een opstelling mogelijk maken waarbij raadsleden en sprekers niet met de rug naar het publiek toe staan of zitten of het zicht op andere raadsleden beperken, een betere vluchtroute gecreëerd kan worden en adequate live streaming met beeld beter mogelijk wordt. Ook moet de ruimte zo aantrekkelijker gemaakt worden om te verhuren voor bedrijfspresentaties. Naar verwachting kan de heringerichte raadszaal in het laatste kwartaal van 2021 opgeleverd worden.

Besparen op notulist dank zij automatische ondertiteling

In het algemeen is het de bedoeling om het ‘historische cachet’ van het kasteel te verbeteren. Daarom wordt ook in de trouwzaal het meubilair aangepast, met stoelen in een jaren ’30 stijl. Dit moet echtparen meer uitnodigen om in Kasteel Wijchen te trouwen. De financiering van de nieuwe inrichting komt juist door de nieuwe technische mogelijkheden die gerealiseerd worden. De livestream, waar de gemeenteraad het afgelopen jaar mee heeft kunnen experimenteren omdat men op andere locaties heeft vergaderd wegens de anderhalve meterregel, zal ook automatisch namelijk live ondertiteld worden. Zo wordt ook automatisch de notulen van de vergadering gegenereerd en bespaart de gemeente op een fysieke notulist.

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7