Coronadrukte bij fietsenwinkels in regio

"Sporters die niet meer naar de sportschool kunnen, mensen die het openbaar vervoer ontvluchten. Iedereen wil een fiets", vertelt Hans Mekers, eigenaar van fietsenwinkel Mekers in Gendringen. "Sinds de coronacrisis gaan mensen duidelijk meer individueel naar buiten, een groot deel van die mensen is gaan fietsen." Volgens Mekers verkoopt hij vijftig procent meer fietsen sinds de pandemie. Die omzetboost heeft de fietsenmaker naar eigen zeggen te danken aan de coronamaatregelen: "Mensen hebben heel lang binnen moeten zitten en nu wordt het mooi weer, dan willen we weer naar buiten en op de fiets."



Toch is de coronacrisis niet alleen maar positief voor de fietsenbranche, door de grote drukte kampen zij met leveringsproblemen: "Het gaat mis bij de onderdelenvoorziening in China. Dat lag stil, waardoor de hele branche vertraging opliep." De fietsenmaker heeft naar eigen zeggen op tijd en fors ingekocht. Daarom heeft hij niet veel last van langere levertijden: "Maar sommige modellen zijn niet meer leverbaar." Ook de Pedaleur in Doetinchem heeft zich in kunnen dekken door grootschalig in te kopen. "Maar het gaat aankomend seizoen zeker een probleem geven", laat Rob van der Wal van de Pedaleur weten.



Verhoogde verkoopcijfers

Het einde van de verkooppiek ziet Mekers op korte termijn niet ontstaan. De eigenaar van de fietsenwinkel verwacht dat de verkoopcijfers in ieder geval dit jaar nog hoog zullen blijven. "Zodra we weer op vakantie kunnen zullen mensen hun geld weer op andere manieren besteden", denkt Mekers. "Dan zullen de verkoopcijfers in 2022 wel stabiliseren."



Ook aangepaste fietsen

Fietsenfabrikant Van Raam uit Varsseveld maakt aangepaste fietsen en merkt ook een groei in het aantal verkochte fietsen: "Door corona is bewegen, mobiliteit, vitaliteit, gezondheid en fietsen steeds populairder geworden", aldus Inge Kluivers-Hummelink van Van Raam. "Dit geldt ook voor de aangepaste fietsen."





