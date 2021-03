Francisca stond op verkiezingsdag al om 5.15 uur naast haar bed

"Ik zou echt niet weten hoe lang ik dit werk al doe", zegt Francisca, die zelf geruime tijd actief was in de politiek. "Ik denk dat toen ik begon in de politiek, dat dat ongeveer ook mijn begin was als vrijwilliger op een stembureau."

Als voorzitter is ze verantwoordelijk voor het hele reilen en zeilen op de stemlocatie. Dat houdt ook in dat ze soms vervelende gesprekken moet voeren. "Er was een meneer die zijn papieren niet helemaal op orde had. En een mevrouw die vertelde dat ze wel wilde stemmen, maar geen stembiljet had ontvangen. Dan moet ik toch vertellen dat ze eerder aan de bel had moeten trekken. Dat zijn vervelende dingen."

Politieke uitingen zijn in een stembureau streng verboden, benadrukt Francisca. "Hier mag geen campagne meer gevoerd worden, nee." Voor haar is dat niet zo moeilijk. "Ik heb zeker een voorkeur, maar ik kan me heel goed inhouden hoor."

Beluister de radioreportage:

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een verhaal en dat laten we graag zien.