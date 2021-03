Van Harderwijk naar Amsterdam voor de Veluwse Wensambulance

Grote afstanden wandelen of fietsen deden de Suzanne de Weerd (20) uit Harderwijk en Laura Stronkhorst (23) uit Nunspeet al geruime tijd. Maar een goed doel en een inzamelingsactie hieraan verbinden is nieuw voor ze. Op zondag 28 maart gaan zij van Harderwijk naar Amsterdam lopen, een afstand van ruim 60 km. Daarmee willen ze drieduizend euro doneren aan de Veluwse wensambulance.

Suzanne: “Sinds de sportscholen gesloten zijn trekken we er regelmatig op uit om een flink stuk te wandelen. Vooral de fysieke uitdaging trekt ons aan en de afstanden werden steeds groter. We liepen al eens naar Zwolle, toen naar Hilversum en naar Utrecht. Afstanden van circa 30, 40 en 50 km. Het idee om naar Amsterdam te lopen was een goede volgende stap. Daarna ontstond het idee om hier een goed doel aan de koppelen. Zestig kilometer loop je niet zomaar even, dat is best een prestatie.”

En zo ontstond het idee van een inzamelingsactie voor een goed doel. Ze kwamen uit bij Stichting Veluwse Wensambulance. Enerzijds omdat het een lokale stichting is, waarbij veel vrijwilligers zich inzetten. Anderzijds omdat de Veluwse wensambulance het ambulancevervoer verzorgt waardoor de laatste wens van mensen in (pre)terminaal stadium in vervulling kan gaan.

Laura: “We deelden ons idee via onze sociale media kanalen en toen ging het hard. Heel hard. Wat begon met een streefbedrag van duizend euro is inmiddels meerdere keren naar boven bijgesteld. Binnen 24 uur was de eerste grens bereikt en de tweede van 1500 euro werd al na 36 uur overschreden. Nu is het streefbedrag nogmaals verhoogd naar 3000 euro en bij het schrijven van dit bericht bedraagt het totaal al ruim 2600 euro. Dit hadden we nooit verwacht, we zijn overdonderd door de vele donaties die we van bekenden en onbekenden hebben ontvangen en straks mogen doneren aan de stichting.”

De Veluwse wensambulance heeft Suzanne en Laura uitgenodigd om kennis te maken voordat ze deze tocht gaan wandelen en is enthousiast over de actie die ze belangeloos hebben opgezet om de stichting te steunen. Ook hebben ze toegezegd het vervoer van Amsterdam terug naar huis verzorgen én de eventuele blaren en andere ongemakken.

Wilt u Suzanne en Laura helpen het doel van 3000 euro te halen, kijk dan op www.gofund.me/1ec02217