Geen kermis in Doesburg dit jaar

Een ritje in een kermisattractie zit er dit jaar in Doesburg niet in. Foto: Omroep Gelderland

In Doesburg komt dit jaar geen kermis. De gemeente laat weten dat dit vanwege de coronacrisis niet mogelijk is. Zelfs als in de zomer de maatregelen versoepelen, is het te ingewikkeld om het evenement te organiseren.

“We hebben dit vervelende besluit moeten nemen, wetende dat we Doesburgers zullen teleurstellen. Maar we zijn ook van mening dat we in moeten staan voor de veiligheid van onze inwoners", aldus wethouder Boone.

Naast dit besluit speelt er ook een andere discussie in Doesburg, namelijk: moet de kermis in zijn huidige vorm in de toekomst nog blijven bestaan?

Kermis nieuwe stijl

"Festivals zijn ongekend populair. In heel Nederland is er een trend dat kermissen gecombineerd worden met een festivalsfeer", zegt de wethouder. De gemeente staat dan ook open voor initiatieven van inwoners om de organisatie van de kermis over te nemen.

Initiatiefnemers kunnen zich melden bij de gemeente Doesburg.

