Wijchen ondersteunt huishoudens met fors inkomensverlies door corona

'Voorkomen dat mensen op straat komen te staan'

De gemeente Wijchen heeft vanuit het Rijk ongeveer een half miljoen euro ontvangen voor de TONK-regeling, die van 1 januari tot 30 juni van dit jaar loopt. “De regeling is bedoeld om huishoudens die door de coronacrisis een flinke tik in de portemonnee hebben ervaren te helpen met het betalen van noodzakelijke kosten, zoals woonlasten”, zegt wethouder Nick Derks (VVD). “Zo willen we voorkomen dat er mensen op straat komen te staan omdat ze hun huis niet meer kunnen betalen.”

Spelregels

De gemeente heeft zelf de spelregels voor de regeling vastgesteld. Huishoudens met een inkomensverlies van 30 procent of meer waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende uitkomst bieden kunnen aanspraak maken op ondersteuning van 200 euro per maand. Bij een terugval in inkomsten van 40 procent of meer is het bedrag 300 euro per maand. De regeling werkt ook met terugwerkende kracht, dus huishoudens kunnen ook nog voor januari en februari financiële ondersteuning krijgen. “We hebben zo 250 tot 280 huishoudens te kunnen helpen”, zegt Derks. Het college kiest ervoor om voor lagere inkomstenverliespercentages geen ondersteuning te bieden. “We kunnen totaal niet overzien hoe groot de vraag gaat worden. Als we over het budget heen gaan, moeten we het als gemeente zelf gaan betalen. Dat risico willen we beperken.”

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7