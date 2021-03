Wijchen onderzoekt Wijchens Meer en Vormerse Plas als energiebron voor verwarmen woningen

De gemeente Wijchen onderzoekt of het Wijchens Meer en de Vormerse Plas kunnen gaan dienen als energiebron door de winning van aquathermie uit oppervlaktewater. Het college hoopt ook dat de woningen die gerealiseerd gaan worden in Wijchen-West en in het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer met behulp hiervan verwarmd kunnen worden.

Liefst geen warmtepompen

Om in 2050 te kunnen voldoen aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord, krijgen nieuwbouwwoningen sinds juli 2018 geen aansluiting meer op het aardgasnet. Dat geldt dus ook voor het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer (TKWM) en nieuwbouwplannen in Wijchen-West en bij de Huurlingsedam in Wijchen. In de gemeente worden tot 2030 maar liefst 1800 nieuwe woningen gebouwd. Wethouder Geert Gerrits (Kernachtig Wijchen) hoopt dat aquathermie uitkomst gaat bieden bij het verwarmen van deze woningen. “Hoewel er nog alternatieven zijn die op dit moment nog klein zijn, zoals restwarmte en warmte uit verbranding van biomassa, zijn warmtepompen de meest gebruikte alternatieve oplossing. Dat zijn nu niet directe sieraden voor woningen. Bovendien produceren ze nog geluid ook. We hopen dat zich een kans voor doet met minder impact op de omgeving. Als er een alternatieve mogelijkheid is waarbij het ondergronds en uit het zicht kan, is dat zeker de moeite waard om te verkennen. TKWM bevindt zich immers aan het Wijchens Meer en de Vormerse Plas komt straks midden in de nieuwbouwwijk Wijchen-West te liggen. We hebben dus best wat oppervlaktewater om mee te werken. Voorwaarde is wel dat het woonlasten voor bewoners niet doet stijgen.”

Onderzoek

Als Wijchen water als energiebron wil gaan gebruiken, moet dat samengaan met de aanleg van een warmtenet en moet er een warmtebedrijf opgericht worden. Dit wordt op sommige plaatsen in Gelderland al gedaan. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is het in kaart brengen van de rol die de gemeente Wijchen hierbij kan en wil spelen. De provincie Gelderland wordt hier ook bij betrokken. Het college hoopt voor de zomer de resultaten van het onderzoek te kunnen bespreken met de gemeenteraad.

Bod voor Regionale Energiestrategie

Het Wijchense college heeft ook het aandeel van de gemeente Wijchen in het behalen van de doelen van het Nationaal Klimaatakkoord geformuleerd voor de Regionale Energiestrategie (RES). De gemeente Wijchen draagt bij met bijna 30 hectare aan zonneparken. De gemeente heeft twee zonneparken in de planning: bij knooppunt Bankhoef en Kampbroek bij Hernen. Daar komen er voorlopig geen bij. “We richten ons nu vooral op zonnepanelen op bedrijfsdaken,” zegt wethouder Titus Burgers (PvdA). Verder komen er drie windturbines bij Bijsterhuizen. “In totaal gaat het om elektriciteit voor 15.000 woningen. Dat zijn bijna alle woningen die we hebben in de gemeente Wijchen.” De gemeenteraad moet zich nog buigen over het Wijchense bod.

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7