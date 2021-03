Achterhoeker land door voor de campagne

"Het was een ludiek idee dat al een paar maanden in mijn hoofd speelde", aldus Limbeek. "Vervolgens ben ik drie weken terug begonnen en heb gedurende die weekenden verschillende plaatsen aangedaan. Zo hebben we koers gezet naar Den Haag, Den Helder en ben ik vorig weekend zelfs op Texel beland." De Winterswijker reed in de drie weekeinden ruim 1800 kilometer, maar vond dat niet erg: "Ik heb een jaar in de Algarve in Portugal gewoond en daar rijden we nu geregeld nog naar toe. Het chauffeuren geeft me juist wel energie." De bus waarmee Limbeek zijn tocht maakte is van de Achterhoekse afdeling van de arbeiderspartij en dat was duidelijk zichtbaar. Overal op de oude legerambulance zijn de groene stickers van de Achterhoekse vlag goed zichtbaar: "Op die manier hebben we ook de Achterhoek nog trotser kunnen maken", vindt Limbeek.



Zijn trip met de bus om de PvdA te ondersteunen bleef niet onopgemerkt: "Ik kreeg opeens uit het niets een appje van PvdA-voorzitter Nelleke Vedelaar waarin ze schreef dat ze onder de indruk was van de energie die ik in de campagne gestoken heb." Hoewel de verkiezingen voor de Tweede Kamer er na woensdag opzitten is de Winterswijker niet bang dat hij in een zwart gat belandt: "Na vandaag kijken we alweer naar de volgende verkiezingen, die van de gemeenteraden volgend jaar."





