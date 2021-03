Eekhoorns hebben het zwaar door bomenkap

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Birgitte van Bennekom van Eekhoornopvang Neder-Veluwe in Lunteren is 24 uur in touw met de verzorging van eekhoorns, waaronder piepkleine pasgeboren jongen. "Die krijgen om de 2,5 uur de fles, ook 's nachts." Ze kan het nu nog net aan, hoewel ze flink wat overwinteraars heeft die laat in het najaar zijn gebracht.

Droogte

De opgevangen eekhoorns kunnen nu nog niet naar buiten. Vorig jaar, tijdens de tweede worp (in mei en juni) hadden de dieren het zwaar vanwege de droogte.

"Dat betekende verder lopen voor moeder met de kleintjes voor eten en dat trokken die kleintjes niet", vertelt Van Bennekom. "Voor dit jaar is het afwachten wat de temperaturen gaan doen." Waar er gemiddeld 80 eekhoorns in de opvang zitten, waren dat er toen 140.

Snoeien

Dit jaar veroorzaakt de bomenkap problemen. "Het is coronatijd, veel mensen zitten thuis en gaan dan snoeien", legt Van Bennekom uit. "Wanneer een eekhoornnest sneuvelt door de kap, dan kunnen de jonkies het wel vergeten."

Van Bennekom geeft dan ook het advies om de bomen eerst te checken op nesten. "Het is een beschermde diersoort. Wacht met de kap tot de kleintjes groter zijn", benadrukt ze.

Kattenbak

Als mensen een eekhoorn vinden, dan is het advies om in ieder geval geen eten of drinken te geven, want ze eten niet alles en ze verslikken zich snel. Zet de diertjes in een kattenbak bijvoorbeeld, iets waar ze niet uit kunnen ontsnappen. En zorg voor warmte, bijvoorbeeld met een kruik. Neem ook direct contact op met de eekhoornopvang of de dierenambulance.