Gemeenten ontevreden over lijstbezorging

"We krijgen veel reacties van mensen die de kieslijst niet hebben gekregen”, laat een woordvoerder van Doetinchem weten. “Als gemeente vinden we dit heel vervelend; iedereen in Nederland moet goed geïnformeerd zijn of haar stem kunnen uitbrengen. Een kieslijst van tevoren kunnen doorkijken is daar onderdeel van." Ook bij de gemeente Montferland stromen woensdag nog altijd klachten binnen over niet-bezorgde lijsten, onder meer uit ’s-Heerenberg en Didam, ondanks de belofte van het postbedrijf.



Doetinchem en Montferland willen de bezorging na afloop van de verkiezingen evalueren. “We zijn ontevreden over de bezorging door het bedrijf dat we hiervoor hebben ingeschakeld en gaan deze samenwerking zeker evalueren”, beaamt de woordvoerder van Doetinchem.





💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: