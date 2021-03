Coronapatiënt Wilma heeft het stikbenauwd, maar ze blijft oefeningen doen

"Goed de handen in de zij zetten. Kijk of u de borstkas zo groot mogelijk kunt maken. En of u drie seconden de adem in kunt houden en dan pas weer uitademen, dan maakt u optimaal gebruik van de zuurstof."

In het Rijnstateziekenhuis in Arnhem zit fysiotherapeut Dilianne Piron volledig ingepakt in beschermende kleding aan het bed van Wilma Gerichhausen-Willemsen uit Didam. Wilma heeft een zuurstofslang in haar neus. "Ik word nog diep beademend", vertelt ze als ze uithijgt van de oefening. "Ik was echt doodziek toen ik corona kreeg. Ik dacht echt: ik red het niet. Was bang dat ik er niet door zou komen. Het was heel beangstigend."

Coronapatiënt Wilma Gerichhausen-Willemsen wordt diep beademend. Foto: Omroep Gelderland

Ondanks dat Wilma zo benauwd is, komen Dilianne en haar collega's toch elke dag met haar oefenen. "Die benauwdheid zien we hier veel. Inspanningstolerantie heet dat", vertelt Dilianne. "Dan voelen hele kleine bewegingen al aan als topsport. Dat komt door de longen, die kunnen het op dit moment even niet aan. Daarom doen we kleine oefeningen."

Strijdlust

Maar moet je dat wel doen als je er zo benauwd van wordt? Vanuit het bed roept Wilma meteen: "Ja, want ik wil beter worden! Ik wil weer naar huis!" In de kamer wordt gelachen om zoveel strijdlust terwijl Wilma eruitziet alsof ze zojuist een marathon heeft gelopen. "Het is heel belangrijk dat zulke zieke patiënten toch elke dag even het bed uitkomen. Even diep ademen", zegt Dilianne terwijl ze Wilma uit bed helpt om even rechtop te gaan ademen.

Diëtist Merel Ambrosius overlegt met patiënt Joop. Foto: Omroep Gelderland

Iets verderop op deze corona-afdeling hijst diëtist Merel Ambrosius zich ook weer in coronapak. Ze gaat op bezoek bij Joop van Kooten uit Westervoort. Hij is ook behoorlijk ziek geweest van corona, maar mag vandaag weer naar huis. Speciale voeding hielp hem er mede weer bovenop. "Ik had een week niet gegeten", vertelt Joop. "Niets smaakte me en ik moest zó hoesten."

Vloeibaar

"Dat zien we veel", zegt Merel. "Die benauwdheid maakt dat mensen minder eten. En door het lange liggen breken de spieren heel snel af. Ik probeer met de patiënt te kijken wat voeding kan bijdragen aan het herstel. We bieden bijvoorbeeld vloeibare voeding aan en extra eiwitten.

Joop was er blij mee. "Die flesjes vloeibare voeding waren heerlijk!", glundert hij. "Maar ik ben weer wat aangesterkt en moet ze nu afbouwen. Geeft niets; ik ga lekker naar huis. Thuis weer eten."

