'Dat kan echt niet', raad Nijmegen 'gepasseerd' over brandveiligheid flats

Het gaat om de inventarisatie van wooncomplexen die niet voldoen aan de eisen van brandveiligheid die de omgevingsdienst Nijmegen (ODRN) heeft opgesteld.

'College wilde geen onrust zaaien'

Die inventarisatie vond plaats naar aanleiding van de gevelbrand in de Londense Grenfell Tower in 2017, waarbij 72 doden vielen. Een jaar daarna bleek dat ook in Nijmegen flats staan, waarbij de combinatie van materialen en de constructie ook kan zorgen voor een snel verspreidende gevelbrand.

Maar het college wilde de adressen van die panden ondanks herhaalde verzoeken, niet delen met de raad. Volgens een woordvoerder van de gemeente omdat het college geen onrust wilde zaaien.

Ergernis bij raadsleden

Dukenburger Toine van Bergen vroeg de informatie op via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en kreeg zo onder meer boven water dat de ODRN nog twijfels heeft over de brandveiligheid van megastudentencomplex Vossenveld in Hatert. Dat zorgt voor ergernis bij raadsleden.

Ook Yurre Wieken van coalitiepartij SP vindt het vreemd dat de raad niet eerder wordt geïnformeerd.

Charlotte Brand (PvdA) heeft samen met de Stadspartij Nijmegen al meerdere malen gevraagd om die lijst. Brand: “Omdat wij ook ons controlerende werk willen doen.”

Vorig jaar kreeg Toine van Bergen de gevraagde informatie ook al eerder boven tafel middels een Wob-verzoek: “En we hebben nu precies dezelfde informatie want er is nu weer een nieuwe lijst en opnieuw word ik wel geïnformeerd en de raad niet.”

'Raad wordt steeds gepasseerd'

Charlotte Brand vindt het een slechte gang van zaken. “Wat er eigenlijk keer op keer gebeurt, want het is nu de tweede keer, is dat de Wob wel wordt gehonoreerd, maar de raad wordt gepasseerd. Dat kan echt niet.”

Charlotte Brand (PvdA Nijmegen) vindt het zorgelijk dat de raad steeds wordt gepasseerd.

Het college laat via een woordvoerder weten: “Wij zijn van mening dat we de raad op dit dossier in de afgelopen jaren op de relevante momenten alle informatie hebben aangereikt die nodig was voor de uitoefening van zijn taak. Wat vanzelfsprekend ook onze verantwoordelijkheid is, gelet op de wettelijke verhouding tussen college en raad. Dat zien wij los van Wob-verzoeken die voor elke burger openstaan.”

'Extra onrust'

Maar Charlotte Brand vindt het 'veel te makkelijk' om het op die manier naar buiten te brengen. "En het klopt dus niet dat zij ons op gezette tijden wel de lijst hebben gegeven, want we hebben er keer op keer naar gevraagd. Ja en als je hem dus wel via een Wob-verzoek naar buiten brengt, ja dan krijg je misschien wel extra onrust. En dat vind ik zorgelijk.”

