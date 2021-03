Even naar de gevangenis of het dorpshuis: stemmen is een uitje in coronatijd

De 9-jarige Maison mag mee met zijn vader en ook hij kijkt zijn ogen uit: "Nou, een gevangenis waar je nu kan stemmen. Ik vind het wel cool", vertelt hij. Of hij al even in een cel heeft gekeken? Dat niet. Daarom besluit hij met zijn vader maar even snel te kijken. "Heel cool, maar niet fijn om in te zitten."

Een andere Arnhemse kiezer is zichtbaar trots op haar gemeente: "Ik denk dat Arnhem wel wint met het mooiste stembureau van Nederland, kijk nou toch!"

Opvallend is dat ouders graag hun kinderen meenemen. Zo worden de kleintjes in het hokje gezet. Oudere kinderen krijgen uitleg over hoe het stemmen voor de landelijke verkiezingen werkt.

Rondleiding

De koepelgevangenis is misschien niet meer in gebruik, maar blijft een icoon in de omgeving. De voormalige gevangenis wordt nu gebruikt voor evenementen. Door corona ligt dat stil.

Volgens Jeroen Alosery van de Koepelgevangenis komen er straks weer rondleidingen. Hij laat aan enkele nieuwsgierige kiezers zien hoe de cel eruit ziet. "Even mogen ze gluren en dan moeten ze doorlopen in verband met de doorstroming", aldus Alosery.

Ondertussen poetst een student de stempotloden. Hij is zichtbaar blij dat hij iets kan doen. De student heeft even geen werk en mag nu helpen. "Ik doe dit voor het eerst, het is een krachtige dag", zegt hij.

Trolleybus

Overigens is er nog een Arnhems icoon te bewonderen als je mag stemmen: een trolleybus. Deze stembus rijdt naar verschillende locaties in de gemeente zodat daar ook gestemd kan worden.

De verkiezingsbus in Arnhem. Foto: Gemeente Arnhem

Ook buiten Arnhem zijn bijzondere stemlocaties. Zoals de partytent voor het station in Nijmegen, waar woensdag om 05.15 uur al gestemd kon worden. Pieter Beutler, student geschiedenis, was de eerste stemmer. Na het uitbrengen van zijn stem ging hij weer naar bed.

En dan heb je nog het dorpshuis in IJzendoorn, waar inwoners van de gemeente Neder-Betuwe voor het eerst sinds de grootschalige verbouwing een kijkje kunnen nemen. "We hebben tot dusver eigenlijk alleen maar lovende woorden gehoord, dat mensen het prachtig vinden", zegt voorzitter Henk Zomerdijk. Al is er ook kritiek op het 'donkere hol'.

