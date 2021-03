Apeldoorn gooit kop in de wind: geen extra zonneparken

Nu de provincie windmolens een halt toeroept, moet worden gezocht naar alternatieven. De gemeente Apeldoorn wil niet plots meer zonneparken aanleggen om het probleem te ondervangen, schrijft het bestuur in een brief aan de provincie. Apeldoorn ziet 'onvoldoende reële grootschalige opwek-alternatieven' op de korte termijn.

Apeldoorn legt zich er niet bij neer

Windmolens op de Veluwe in en rond beschermde natuurgebieden zijn door de provincie beoordeeld als 'niet realistisch en ook niet wenselijk in de periode tot 2030'. Apeldoorn oppert om een onderzoek op te tuigen in samenwerking met omliggende gemeenten en de provincie Gelderland, om te kijken wat wél mogelijk is. De wil om dat te doen bestaat vanuit de regio sowieso, er is al over gesproken.

Desondanks lijkt de provincie zijn beslissing al genomen te hebben. Apeldoorn verzoekt de provincie nogmaals te kijken hoe die kan bijdragen aan de ontwikkeling van windenergie op de Veluwe. Belangrijk uitgangspunt daarbij is uiteraard dat die wespendief niet in gevaar komt. De provincie moet nog reageren op de brief.

Draagvlak

Apeldoorn heeft al tijden moeite draagvlak te creëren voor zonneparken. Op vrijwel elk initiatief komt weerstand, zoveel dat ook de gemeenteraad zich afvroeg of zij wel genoeg zicht heeft op hoe zo'n initiatief in zijn werk gaat en of omwonenden wel genoeg aan bod komen. Daar wordt vanuit de gemeente nu aan gewerkt. Tot die tijd ligt een aantal project stil, of er wordt extra zorgvuldigheid betracht.

Zie ook: Meer duidelijkheid rond zonneparken moet weerstand verminderen