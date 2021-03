Na Vitesse floreren ook De Graafschap en NEC in Duits systeem

Vaak ontstaan succesvolle voetbalteams door toeval. In 1988 was Marco van Basten aanvankelijk geen basisspeler op het EK, hij werd in de voorbereiding als hangende linksbuiten ingezet. Maar na de nederlaag tegen de Sovjet Unie kwam de spits alsnog in de basis en werd Nederland Europees kampioen.

Derde op WK

Ronald Koeman vond Feyenoord defensief kwetsbaar en besloot een extra verdediger in het centrum te zetten. In een 5-3-2 systeem bleek zijn ploeg plotseling heel stabiel en klom Feyenoord in 2014 van de subtop naar de tweede plaats. En vervolgens kopieerde Louis van Gaal als bondscoach dat systeem op het WK in Brazilië en verraste Nederland met een derde plaats. En zo zijn er talloze voorbeelden van succesvolle tactische systemen die zomaar zijn ontstaan.

In het Gelders voetbal worden sinds jaar en dag twee systemen gebruikt. 4-3-3, het klassieke systeem met vier verdedigers, drie middenvelders en drie aanvallers. Of 4-4-2, met twee spitsen. Daarin bestaan nog weer diverse varianten, zoals een ruit op het middenveld op punt naar voren en naar achteren. Maar de drie Gelderse betaald voetbalclubs hebben eigenlijk al sinds de jaren 70 in deze klassieke systemen gespeeld.

Rol Bazoer en Tannane

De Duitser Thomas Letsch wordt in de zomer van 2020 trainer van Vitesse. Hij begint de oefencampagne met 4-4-2. Maar het verloopt niet helemaal naar wens. Hij weet niet zo goed wat hij aan moest met Riechedly Bazoer. Die gebruikt hij centraal op het middenveld, maar daar zijn met Sondre Tronstad, Matus Bero, Thomas Bruns en Patrick Vroegh al meer dan genoeg kandidaten. En Bazoer laat als middenvelder nog wel eens zijn defensieve taken schieten. Ook Oussama Tannane functioneert niet helemaal lekker in 4-4-2. Als buitenste middenvelder aan de rechterkant rendeert hij nog het beste, maar de balvirtuoos komt toch te weinig in het spel voor.

Riechedly Bazoer excelleert in 5-3-2 Foto: Ben Gal/Orange Pictures

In het pittige oefenduel tegen PSV uit probeert Letsch iets anders uit. Hij posteert Bazoer centraal achterin tussen Danilho Doekhi en Jacob Rasmussen, mede ook vanwege het feit dat PSV met twee snelle spitsen speelt. Oussama Tannane krijgt op het middenveld een vrije rol voor Sondre Tronstad en Matus Bero. En de backs Eli Dasa en Maximilian Wittek moeten de flanken belopen als opkomende backs. Dus 5-3-2, of in balbezit eigenlijk 3-5-2. En dat blijkt te werken, want de Arnhemmers controleren de wedstrijd en komen veel meer aan voetballen toe via vooral Bazoer en Tannane.

Gedeeld koploper

Dat blijkt de basis voor de start van de competitie en Vitesse baart opzien met fris en aanvallend voetbal. En dat gaat gepaard met veel punten, want Vitesse is lange tijd gedeeld koploper. Na de winterstop wapenen tegenstanders zich wat beter tegen het systeem, dat in het verleden vooral door Duitse clubs werd gehanteerd en daarom dus geldt 5-3-2(of 3-5-2) als een Duits systeem.

En dus was Letsch daar al lang mee vertrouwd. Maar het blijft opmerkelijk hoe snel zijn spelersgroep de finesses van deze tactiek heeft opgepakt. Al met al heeft het Vitesse nu 51 punten uit 26 wedstrijden opgeleverd, een gemiddelde van bijna twee. En bovendien staan de Arnhemmers in de bekerfinale.

De Graafschap

De Graafschap schakelt vlak voor de winterstop over van 4-3-3 naar 5-3-2. De backs Julian Lelieveld en Jordy Tutuarima krijgen daardoor een veel meer aanvallende rol en Jasper van Heertum trekt als centrale verdediger ook veelvuldig mee naar voren. Hij scoort vier belangrijke doelpunten en Lelieveld valt vooral op door veel assists.

Julian Lelieveld is bezig aan een prima seizoen Foto: Omroep Gelderland

De resultaten mogen er ook wezen. De Graafschap speelt twaalf wedstrijden in 5-3-2 en wint er tien. In Almere wordt ongelukkig verloren en tegen Jong AZ wordt het 1-1. Een gemiddelde van 2,58 punten per duel tegen een gemiddelde van 2,00 in 4-3-3 en de club heeft directe promotie weer volledig in eigen hand.

Barreto achterin

NEC begint dit seizoen in 4-4-2, maar varieert na de winterstop enkele malen naar 4-3-3. Met wisselend succes. Dan krijgt Rens van Eijden een rode kaart en mist hij het bekerduel tegen VVV. Edgar Barreto wordt op zijn plek centraal achterin neergezet en is de uitblinker. Hij vormt een goed centraal duo met de jonge Cas Odenthal.

Vijf zeges op rij

Als Van Eijden terugkeer van zijn schorsing, is de verwachting dat Odenthal wordt geofferd of dat Barreto naar het middenveld doorschuift. Maar trainer Rogier Meijer komt uit tegen Roda JC met een verrassende keuze. Hij stelt ze alle drie op centraal achterin, waarbij Barreto telkens doorschuift naar het middenveld.

Edgar Barreto is belangrijk voor NEC Foto: Broer van den Boom

Het blijkt een succesformule. De backs Bart van Rooij en Souffian El Karouani voelen zich meteen thuis met alle ruimte die ze krijgen op de flanken. Javier Vet leeft op als scorende aanvallende middenvelder en Elayis Tavsan scoort aan de lopende band in zijn rol als tweede spits. NEC wint alle vijf duels in 5-3-2.

De Duitse invloed in Gelderland levert dus veel resultaat op. Als we kijken naar dit seizoen gemiddeld 2,26 punten per duel in 5-3-2 tegen 1,83 in andere systemen. En zeker bij Vitesse en NEC levert deze tactiek ook aantrekkelijker voetbal op. Er lijkt voor de drie clubs dan ook weinig reden om hier niet mee door te gaan.