Rijnstate: veel medewerkers acute zorg wachten nog op prik

In de ziekenhuizen werken nog steeds veel niet-gevaccineerde zorgverleners met coronapatiënten. Dat zei Wim van Harten, bestuursvoorzitter van het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem, dinsdagavond in Nieuwsuur.

In ziekenhuis Rijnstate zijn zo'n 750 medewerkers in de acute zorg gevaccineerd, maar 200 tot 250 wachten nog op een prik. Het gaat onder meer om nieuwe medewerkers of mensen die ten tijde van de vaccinatieronde met verlof waren.

"Intussen zijn er mensen terug van vakantie, zwangerschapsverlof of overgeplaatst van andere afdelingen. Zij komen nu met coronapatiënten in aanraking, terwijl ze niet gevaccineerd zijn," legt Van Harten uit tegenover Nieuwsuur. Er is volgens hem veel onrust dat die medewerkers nu achterblijven. "Ik hoor verhalen van collega's die elders wel gevaccineerd zijn, of administratieve medewerkers van een verpleeghuis, of een kok. Maar de intensivist die bij ons een coronapatiënt helpt niet. Dat is niet correct."

GGD-medewerkers wel geprikt

Het RIVM maakte dinsdag meldding van stijgende besmettingscijfers en een oplopend aantal IC-opnames. De druk op de zorg blijft onverminderd hoog en de vrees is dat het hoge aantal besmettingen zich vertaalt in nieuwe ziekenhuisopnames. Dat baart Van Harten zorgen. "Mocht er nog een derde golf komen, dan moeten we nog meer medewerkers van andere afdelingen inzetten, die niet gevaccineerd zijn."

De GGD is er open over: als er aan het eind van de dag vaccins over zijn, mogen GGD-medewerkers zelf geprikt worden. Dat vindt Van Harten onbegrijpelijk voor de ziekenhuismedewerkers 'waar zo hard voor geapplaudisseerd is' en die nu blootgesteld worden in acute situaties. "Wij zijn bereid medewerkers in een busje te zetten, elke dag, zeg maar waar en hoeveel er over zijn. Wij willen daar gebruik van maken."

Van Harten zegt dat hij het probleem heeft aangekaart bij de GGD in zijn regio, Gelderland-Midden. Nog niet bij het ministerie. "Dit is wel een goede gelegenheid om dat te doen."