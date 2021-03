Jurist uit kritiek op wasservice Montferland

“Montferland zet de deur wijdt open voor juristen”, aldus Wevers over het voornemen van de gemeente om op 1 april te starten met de nieuwe was- en strijkservice. De invoering betekent dat de huishoudelijke hulp het wassen en strijken niet meer bij cliënten thuis mag doen. Hierdoor werken thuishulpen minder uren. Wevers concludeert na het zien van documenten dat dit juridisch gezien niet kan, omdat er geen wijzigingsbesluit is genomen voor elk individueel geval: "Alle cliënten hebben een lopende indicatie met een vastgestelde einddatum. Zolang Montferland dit niet voor ieder individu aanpast, hebben alle cliënten juridisch gezien vanaf 1 april recht op hetzelfde aantal uren zorg als zij nu hebben bij hun huidige zorgaanbieder.”



De gemeente moet volgens Wevers in ieder afzonderlijk geval aan de hand van een onderzoek beslissen hoe en waarom een lopende zorgindicatie wordt gewijzigd. “Uitvoering van hulp bij huishouden en de wasvoorziening is en blijft maatwerk”, zegt wethouder Ruth Mijnen op de vraag of de gemeente heeft nagelaten onderzoek te doen en wijzigingsbesluiten te nemen. De wethouder is het niet eens met de kritiek van Wevers dat het plan juridisch niet klopt: “Deze gunning is gebaseerd op een openbare aanbesteding. Hierbij is de Alcatel-termijn van twintig dagen in acht genomen. Binnen deze termijn zijn bij de gemeente geen bezwaren ingediend. Hiermee was de gunning definitief.”



Op glad ijs

Inwoners met een Wmo-indicatie werden door de gemeente per brief geïnformeerd dat zorgaanbieder Zorgplus per 1 april start met de nieuwe was- en strijkservice, waarbij de zorgaanbieder voor de startdatum de veranderingen door zou spreken. Volgens Wevers kan dit worden gezien als vooraankondiging, maar is de gemeente alsnog verplicht om de rechten en plichten van de cliënt vast te leggen in een besluit. “Door geen besluiten te nemen begeeft het college zich niet alleen op glad ijs, maar zakt het hier doorheen”, vindt de Aaltense jurist.



Financieel risico

Hoewel Wevers overtuigd is dat Montferland mogelijke rechtszaken gegarandeerd verliest, nuanceert hij het financiële risico: “Mocht de gemeente verliezen betalen ze duizend euro per zaak. Momenteel hebben zich tien mensen bij mij gemeld. Als alle gedupeerden zich melden kan het een financieel risico worden.” In totaal moeten 670 personen gebruik gaan maken van de nieuwe was- en strijkservice van de gemeente.



Gemeente stellig

Montferland geeft aan niet op de hoogte te zijn van mogelijke juridische stappen. Als het aan het college ligt, start Zorgplus zoals gepland op 1 april met de nieuwe was- en strijkservice. “Het was een openbare aanbesteding en na de gunning kan je niet zomaar de stekker eruit trekken. Dan is er sprake van contractbreuk”, zegt Mijnen.



De gemeenteraad neemt donderdag 18 maart tijdens de raadsvergadering een besluit over de start van het plan per 1 april.

