Supporters De Graafschap samen op Spinnekop

"Met allerlei fanatieke groepen uit de regio galmden de Superboeren bij uitwedstrijden door de diverse Nederlandse stadions", aldus de supportersgroepen in een statement dat verstuurd is naar seizoenskaarthouders. "In thuiswedstrijden was het vaak minder indrukwekkend. De fanatieke supportersgroepen die bij uitwedstrijden als één blok achter de ploeg stonden, stonden bij thuiswedstrijden verspreid over verschillende vakken en zelfs verschillende tribunes." Met dat idee in het achterhoofd zijn de supporters naar eigen zeggen gaan praten onder leiding van de Brigata Tifosi, waarna ze besloten samen verder te gaan op de Spinnekop-tribune: "Na twee lange vergaderingen - met soms pittige discussies - was iedereen overtuigd dat we het samen moeten gaan doen."



Volgens de supporters reageerde de club enthousiast op de plannen. Daarnaast zullen de groepen onder de noemer 'Spinside' ook een serieuze gesprekspartner worden voor de club: "We zullen om de drie maanden met de club in overleg treden om de situatie zo optimaal mogelijk te maken en bestaande irriaties en verbeterpunten van ons en andere supporters te bespreken." Supporters met een seizoenkaart voor vak 22 krijgen de mogelijkheid om met de Brigata Tifosi mee te verhuizen naar de Spinnekop.



'Ongelofelijk mooi'

De Graafschap juicht het initiatief van de supporters van harte toe. "Het is ongelooflijk mooi dat onze supportersgroepen dit initiatief onderling hebben opgepakt", aldus algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp van de Doetinchemse club. "Dit laat maar weer eens zien hoe goed de binding tussen onze supporters is. We kijken heel erg uit naar een volle Vijverberg, waarbij de terugkeer van de BT naar de Spinnekop ook voor de spelers een enorme boost zal geven."





