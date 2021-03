Berenjacht, voetzoenen, plexiglasradio en juichpolitie: Corine verzamelde al 232 coronawoorden

Corine van Dijk was in 2019 nog te gast bij Radio Gelderland. Foto: Omroep Gelderland

Het viel Corine al vlug op dat er allerlei nieuwe woorden ontstonden. Die noteerde ze meteen. "Het begon als een soort gebbetje, maar voor ik het wist had ik al vijftig woorden", zegt ze.

"Daarna gingen we naar honderd, en vervolgens honderdvijftig. Toen was 2020 nog niet eens voorbij. Inmiddels zitten we in 2021 en heb ik er, eens kijken... 232, ofzo. Het gaat maar door."

Het begon onschuldig, zegt Corine, terwijl ze haar lijst ter hand pakt. "Met bijna lieve woorden: stoepconcert en stoepzwaaien. De premier had het daarna over voetzoenen. Vervolgens kwam raamvisite - in plaats van kraamvisite. Huidhonger. Berenjacht. En ik noteerde ook plexiglasradio. Het was nog best lieflijk."

Complotgekkies

In april en mei werden de nieuwe woorden serieuzer van aard, zegt Corine. "Toen hadden we het ineens over een exitstrategie. Oh, wat waren we nog naïef. We hadden het over de nieuwe werkelijkheid, bij verpleeghuizen kwamen praatcontainers te staan en ineens kwam het woord complotgekkies. Dat is al bijna een jaar oud, dat woord."

De lijst werd almaar langer. Corine noteerde runshoppen, juichpolitie, druktemonitor, afhaalbrokken en avondklokconcert. De woorden typeren het gevoel dat de coronacrisis bij menigeen oproept. Stiekem hoopt ze dat de lijst op z'n einde loopt en we met z'n allen een punt kunnen gaan zetten achter corona.

"Ik verbaas me dat ik inmiddels al naar 250 woorden ga en dat er elke dag nog iets bijkomt. Ik ben benieuwd hoe makkelijk jongere kinderen de woorden gaan gebruiken en hoe snel ze ingeburgerd raken."

Corine van Dijk was vijftien jaar lang dé stem in de ochtend op Radio Gelderland. De Wijchense nam in 2016 afscheid als presentator van het ochtendprogramma. In 'Thuis in Gelderland' besprak ze met Frank van Dijk de lijst met coronawoorden.

