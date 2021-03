Kinderen mogen eindelijk weer naar zwemles

Fiene is een van de kinderen die weer het water in mocht. Ze weet niet precies hoelang ze niet meer gezwommen heeft. "Heel erg lang", luidt haar antwoord. Volgens haar moeder was ze dolblij toe ze hoorde dat de zwemles weer begon. "Ze ging echt juichen."

"Eindelijk weer zwemles", zegt ook badmeester Peter Liebrand. "Eindelijk weer na al die maanden." Of de kinderen het niet verleerd zijn, weet hij niet. "Dat is de vraag, dat gaan we zien." Dat blijkt gelukkig mee te vallen. Al snel drijven de kinderen als vanouds in het water voor de rugslag.

Bekijk de video.

Water moest weer opwarmen

Voordat de zwemlessen weer van start gingen, moest wel eerst de watertemperatuur weer op peil gebracht worden. Doordat het bad niet gebruikt werd, was de watertemperatuur gezakt naar 21 graden. Dat moest weer naar 29 graden, maar niet te snel want dat zou dan weer barsten in de tegeltjes kunnen veroorzaken.

Ouders mogen vanwege de coronarestricties alleen snel hun kind afleveren en alleen na afloop de kleedkamer in. Ze hebben ook het verzoek gekregen om hun kinderen makkelijke kleding aan te trekken. Fiene had daarom een onesie aangetrokken toen ze naar de zwemles ging.

