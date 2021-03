Er komt een onderzoek naar locatie voor nieuwe sporthal in Ruurlo

De huidige Sporthal Rikkenhage in Ruurlo is aan vervanging toe. Foto: Google Maps

Ruurlo wordt zoveel mogelijk betrokken in het proces als het gaat om de keuze die gemaakt moet worden voor een nieuwe sporthal. Een onderzoeksbureau gaat de komende maanden onderzoek doen naar vier verschillende locaties. Het onderzoek kost 60.000 euro. De gemeenteraad van Berkelland heeft het licht voor het onderzoek dinsdagavond op groen gezet, maar dat ging opnieuw niet zonder slag of stoot.

De huidige sporthal in Ruurlo voldoet niet meer aan de eisen en daarom moet er iets gebeuren. Vorig jaar december maakte het college van burgemeester en wethouders van Berkelland bekend dat ze 8 miljoen euro wilde uittrekken voor de bouw van een nieuwe sporthal bij zwembad de Meene. Hierop kwam veel kritiek uit de Ruurlose samenleving. Verantwoordelijk wethouder Anjo Bosman kon toen niet anders dan het voorstel intrekken. De druk uit de samenleving en uit de lokale politiek was namelijk groot.

Wethouder Bosman opnieuw onder vuur

De wethouder moest terug naar de tekentafel en presenteerde in februari een nieuw voorstel. Dat voorstel is tijdens een commissievergadering besproken en opnieuw is de gemeenteraad kritisch. Tijdens die vergadering heeft de wethouder toezeggingen gedaan en die toezeggingen verwerkt in een nieuw raadsvoorstel waarover vanavond een besluit moest vallen.

"Inwoners vragen nu aan mij is het onwil of onkunde?", zegt Jolanda Kuipers van D66. "Tijdens die commissie zijn toezeggingen gedaan, maar die zijn niet of maar gedeeltelijk opgeschreven. De toezeggingen waren glashelder."

D66 is niet de enige partij die zo reageert. Coalitiepartij VVD dient een amendement in. "We moeten een goede basis hebben om een goede keuze te kunnen maken", zegt Marcellino Kropman. Eén van de toezeggingen waar het om gaat is dat er schetsontwerpen gemaakt worden. "Het ontwerp en de situering van de nieuwe sporthal kunnen bepalend zijn voor onder andere infrastructuur en hinder voor omwonden", aldus Kropman. Het amendement wordt door alle oppositiepartijen ondersteund.

Hoe nu verder?

De komende maanden gaat een onderzoeksbureau vier locaties (Nieuwe Weg, De Meene, 't Rikkenhage, Sportpark ’t Rikkelder/VV Ruurlo) onderzoeken. Er wordt onder andere gekeken naar ontsluiting, bereikbaarheid en inpassing. Ruurlo wordt volop betrokken in het proces.

Aan het einde van dit jaar moet duidelijk zijn wat er precies gaat gebeuren in Ruurlo.

Zie ook: