SGP'er noemt transgenders en homo's 'een gruwel voor God'

Het begon allemaal met een poster van SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij in Ermelo. Daar had iemand een sticker met een regenbooghartje op geplakt. En daar was de fractievoorzitter van de SGP in Ermelo, Frans Snoek, niet blij mee. Hij zei toen het volgende: "Dat het gender-gedoe en ook het COC een gruwel is voor God. De bijbel spreekt duidelijk dat mannen met mannen verkeerdheid doen. En dat veroordeelt de Here heel duidelijk."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Kwetsend

Op zichzelf geen nieuw standpunt voor de SGP, natuurlijk. Maar toch voelt de LHBTI-gemeenschap in Ermelo en omgeving dat als een veroordeling. "Het is een hele beledigende opmerking en kwetsend", zegt Steven van Geelen. Hij is lid van Village People Harderwijk, een nieuwe groep voor alle LHBTI'ers in Harderwijk, Ermelo en omgeving.

"Zeker voor een groep mensen die heel erg worstelt met zichzelf, draagt het niet bij aan een klimaat waar ze zichzelf kunnen of durven zijn. Dus dat is wel schadelijk."

"Ik weet niet of dat een belediging is of dat ze zich niet kunnen vinden in andermans standpunt", zegt fractievoorzitter Snoek daarover. "En het gaat niet om mijn mening of om mijn standpunt, maar het gaat om wat God in Zijn woord zegt en van ons als schepper eist." Snoek laat wel weten dat iemand wat hem betreft wel homo mag zijn, maar het niet mag praktiseren.

Wederzijds respect

"Ik denk dat meneer vooral zelf een probleem ziet en ervaart", zegt Steven van Geelen daarop. "Maar dat is geheel aan hem. wij staan altijd open voor iedereen en ieders opvatting, maar wederzijds respect is wel wat centraal moet staan."

Bekijk hier het hele verhaal