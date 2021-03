Nog maar 100 kilometer per uur op de snelweg, die regel geldt exact een jaar

Na 19.00 uur mogen we harder rijden: aan deze borden zijn we inmiddels gewend geraakt. Foto: ANP

Het is dinsdag exact een jaar geleden dat in Nederland de maximumsnelheid omlaag ging van 130 naar 100 kilometer per uur. De regering nam dat besluit om de stikstofcrisis te tackelen en bouwprojecten weer op gang te brengen. Hoe ervaren we de maatregel een jaar na de invoering?

De klanten die deze dinsdag tanken bij een tankstation langs de A50 tussen Arnhem en Ede denken er wisselend over. "Ik houd me er eigenlijk altijd wel netjes aan", zegt de bestuurder van een witte Peugeot. "En ik heb in de tien jaar dat ik nu mijn rijbewijs heb nog nooit een boete gehad, dus dat kan ik bewijzen", voegt hij lachend toe.

De bestuurder staat achter de maatregel, maar geeft toe dat hij het wel heel prettig vindt dat hij na 19.00 uur harder mag. En een ander pakket maatregelen was slimmer geweest, vindt hij. "We moeten toch de transitie maken van brandstof en diesel naar elektrisch. Ik denk dat dat veel meer oplost dan een snelheidsbeperking."

'Eigenlijk wel jammer'

Iets verderop staat de trotse eigenaar van een MG ZT. Hij maakt de nodige kilometers, maar hoe hard zijn auto precies kan, weet de man niet. Hij rijdt er in ieder geval niet harder mee dan 100 kilometer per uur, zegt hij. "En eigenlijk vind ik dat wel jammer. Als je nu 100 rijdt op de snelweg, lijkt het wel alsof je 60 rijdt. Niet normaal, hoe langzaam dat eigenlijk voelt. Maar ja, we moeten maar. We hebben geen keuze."

Wel geeft hij toe dat het voor hem weinig tijdswinst oplevert, wanneer hij 130 per uur zou gaan rijden. "Met de huidige maximumsnelheid kom ik misschien een paar minuten later op mijn bestemming aan. Dus echt veel maakt het niet uit."

"Het is voor mij geen straf", zegt de eigenaar van een Mercedes-Benz uit 1978. "De maatregel die vorig jaar is ingevoerd is verstandig. Als je naar de uitstoot van auto's kijkt, scheelt het enorm: 100 of 130."

Beluister de radioreportage:

