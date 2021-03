Missende kandidatenlijsten alsnog bezorgd

“Naar ons weten is nu alles bezorgd”, aldus een woordvoerder van SBPost, die niet in detail wil treden over op de oorzaak van de foutieve bezorging. “Het is heel spijtig dat het net bij deze belangrijke post is gebeurd.” Maandag ontstond op sociale media commotie over de missende kandidatenlijsten. Onder meer in ’s-Heerenberg en Doetinchem ontvingen inwoners geen lijst. Volgens SBPost ging het om ongeveer zeshonderd adressen in ’s-Heerenberg en 350 in Doetinchem. “We hebben zoveel mogelijk ons best gedaan om deze zo snel mogelijk te bezorgen”, zegt de woordvoerder.



Dinsdagochtend zijn volgens SBPost de laatste kandidatenlijsten alsnog verstuurd. Het postbedrijf geeft aan dat zij in principe tot en met maandag hadden om ze te bezorgen. “Dat een deel te laat is bezorgd, is erg kwalijk”, vindt de woordvoerder. Achterhoekers kunnen nog tot en met woensdagavond 21.00 uur hun stem uitbrengen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen.





💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: