OV-chipkaart dit jaar nog geldig over grens

"Onze bedoeling is om een structurele oplossing te bieden voor reizigers vanaf de stations Elten, Emmerich en Praest", laat een woordvoerder van de provincie weten. "Dit zijn de laatste drie stations in Duitsland die aangedaan worden door de RE19." De Rhein-IJssel-Express genoemd (RE19) heeft op bovengenoemde stations nog geen OV-chipkaartpalen. Daardoor kunnen studenten niet gratis reizen via Duitsland, terwijl dit voor sommigen efficiënter is dan het reizen via het openbaar vervoer in Nederland. "Onze opzet is dat er dit jaar incheckpalen worden geplaatst waarmee reizen vanaf de eerdergenoemde stations mogelijk wordt met een OV-chipkaart", vertelt de woordvoerder.



Over de plannen wordt al enige tijd gesproken door burgemeesters, de provincie en de Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr, maar door corona heeft het project enkele maanden vertraging opgelopen. Niet alleen studenten zullen volgens de provincie profiteren, maar ook grenswerkers. "Voor grensgangers zal dit waarschijnlijk niet gratis zijn, maar komen er wel meer mogelijkheden. Denk hierbij aan abonnementen voor reizen in Nederland vanaf Duitse stations, maar ook een losse betaling met de ov-chipkaart", aldus de woordvoerder.



Bekostiging

Volgens de provincie moeten er nog wat onduidelijkheden worden weggenomen voor de plaatsing. De betrokken partijen treden hierover in overleg. "Het gesprek heeft onder andere te maken met het regelen van bekostiging, wie ontvangt het geld van de reis bijvoorbeeld", vraagt de woordvoerder zich hardop af. "Dat is best complex om te regelen."