Prima Hollandia is troostradio in coronatijd

“Het was altijd al wel een druk programma”, zegt de Optimaal FM-dj. “Maar het is echt veel drukker geworden. Wat mij goed doet, is dat we mensen in de verzorg- en verpleeghuizen een groot plezier kunnen doen.” Een telefoonteam staat wekelijks klaar om verzoekjes aan te nemen, onder meer voor Duitse schlagers en Nederlandstalige nummers. Waar eerder enkele tientallen luisteraars belden, staat de telefoonlijn nu wekelijks roodgloeiend met tot zeventig bellers. Volgens Van Zee vooral vanuit verzorg- en verpleeghuizen: "Ik merk dat de verpleging de radio op zondagochtend aanzet voor de mensen, de groetjes en de felicitaties komen dan veel daarvandaan."



Désiree Driessen staat de dj wekelijks bij als een van de leden van het telefoonteam. “Ik ken ze niet van gezicht, de meesten niet, maar omdat ze zo vaak bellen ken je hun issues”, zegt de telefoniste. “Het is toch een soort band die je met ze hebt. Soms zijn wij de enigen die ze spreken op een dag.” Van Zee vult aan: “Het is een beetje een familie-achtig iets. Je merkt dat de mensen er behoefte aan hebben om een babbeltje te hebben met de telefoniste. Ik heb ook diep respect voor de dames, want het zijn halve sociale werkers.”



Jubileum voor Prima Hollandia

Dit jaar mag Prima Hollandia zich verheugen op het dertigjarig jubileum van het programma. Het vervult het telefoonteam en de Optimaal FM-dj met trots. “Dat ik die mensen een plezier kan doen, doet me goed”, zegt Van Zee. “Ze zitten elke zondagochtend vanaf 08.00 uur de radio aan te zetten en te wachten wanneer die Twan van Zee een keer komt. We zien elkaar niet, maar ik weet dat er enorm veel mensen luisteren.”