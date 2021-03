'De stank was nog nooit zo erg', ze zijn het in Nijmegen-West helemaal zat

Ze zijn helaas wel wat gewend in Nijmegen-West. Maar aan de vooravond van een debat over luchtkwaliteit is de stank er niet te harden. Hoe gevaarlijk is die lucht? Dat is de vraag.

Mensen die in Nijmegen-West wonen maken zich al jaren zorgen om hun gezondheid. Uitstoot van schepen op één van de drukstbevaren rivieren te wereld om de hoek, een drukke verkeersader met veel vrachtverkeer daarbij en aan de andere zijde van die weg het grootste binnenstedelijke industrieterrein van Nederland met zware categorie bedrijvigheid.

Kanker

Veel mensen kunnen vertellen over wie er allemaal aan kanker is overleden in de straat waar ze wonen of in de eigen familie die allemaal in West woont. Bewijzen dat het met de luchtkwaliteit te maken heeft kunnen ze niet, maar voor velen is de lucht die ze dagelijks inademen levensgevaarlijk verdacht.

Roel van Tiel, verbonden aan de Vereniging Dorpsbelang Hees strijdt met anderen al jaren voor verbetering van de luchtkwaliteit in zijn leefomgeving. Hij heeft nu maar wat raadsleden gevraagd om een rondje door de buurt te komen fietsen. "Laat zelf maar even komen opsnuiven wat voor smog er nu hangt, want het is echt niet te harden gewoon."

Brandt op mijn slijmvliezen

"Ik heb het nog niet zo erg meegemaakt als vandaag. Je voelt het op je slijmvliezen slaan, zo erg is het." De wind komt van de kant van het industrieterrein. "Welk bedrijf is natuurlijk moeilijk te zeggen. Of het echt ongezond is, ja dat weet je niet. Ik ruik het, ik voel dat het brandt aan mijn slijmvliezen dus ik hen het vermoeden dat het absoluut niet gezond is."

Net als tientallen andere mensen in de omgeving heeft hij een melding gedaan op milieuklacht.gelderland.nl. Arjen Jaarsma, directeur van groenschool Helicon die grenst aan het industriegebied ruikt het ook, zo bevestigt hij aan Van Tiel. "Ja, het stinkt weer." Voor de schooldirecteur was de luchtvervuiling eerder al reden de stekker uit nieuwbouwplannen van de school te trekken. De school gaat zich elders vestigen, omdat het bestuur het onverantwoord vindt medewerkers en leerlingen nog langer bloot te stellen aan de luchtvervuiling.

Kinderen willen niet buiten spelen

Ook op de lagere school in de buurt, waar de kinderen van Van Tiel op zitten, is massaal geklaagd over de stank. Kinderen bleven binnen tijdens de pauze. "Als een kind besluit dat het niet wil buiten spelen omdat het buiten te erg stinkt, wat is dat voor een signaal dan?"

Het onderstreept nog maar eens de noodzaak meer en zorgvuldiger te gaan meten wat er in de lucht hangt en wordt ingeademd door de inwoners van Nijmegen-West. Verantwoordelijk wethouder Harriët Tiemens gaf eerder aan die wens van de bezorgde bewoners te omarmen.

Woensdagavond vergadert de gemeenteraad van Nijmegen over de luchtkwaliteit.

Bekijk onze reportage over dit onderwerp, eerder dit jaar.

Zie ook: