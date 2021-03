Coronadrukte neemt toe bij het Slingeland

Het Slingeland heeft op dit moment vijftien bedden beschikbaar voor coronazorg, naast de vier IC-plekken voor coronapatiënten. “Het aantal coronapatiënten bij ons nadert de vijftien weer, terwijl we een aantal weken lang onder de tien zaten”, legt een woordvoerder van het ziekenhuis uit. “Dat is een momentopname en het kan over een uur minder zijn, maar het is wel zorgelijk.” Mensen met een afspraak in het ziekenhuis blijven wel gewoon welkom. “We hebben nog genoeg bedden voor andere zorg beschikbaar”, zegt de woordvoerder.



Eind december schaalde het Slingeland nog op naar in totaal 21 bedden voor coronapatiënten, naast zes IC-plekken. Om voldoende capaciteit voor coronazorg te hebben, kan het opschalen ook weer leiden tot het afschalen van planbare zorg. “We horen landelijk of regionaal wanneer we op moeten schalen”, aldus de woordvoerder, die aangeeft dat verschillende ziekenhuizen in Nederland momenteel al aan het opschalen zijn.



Wachten op vaccinatie

Hoewel ziekenhuismedewerkers in de acute zorg gevaccineerd zijn, leeft er in het Slingeland veel frustratie dat de rest van het personeel nog geen coronaprik krijgt. Zo raakten in januari nog twee medewerkers van de dialyse-afdeling besmet tijdens een corona-uitbraak in het ziekenhuis. Volgens de woordvoerder wordt er hard gelobbyd om de vaccinaties te realiseren: “We maken ons er erg hard voor dat onze medewerkers een vaccinatie kunnen krijgen.”





💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: