Martha werkt al 48 jaar als vrijwilliger bij het Rode Kruis

Bij de vrijwilligster staat de telefoon roodgloeiend. Het Rode Kruis in Ede heeft het in deze coronatijd drukker dan ooit. Vrijwilligers van de organisatie helpen volop bij de vaccinatiecampagne. "We worden heel veel gebeld. Ik krijg vragen als: wanneer krijg ik mijn vaccinatie? Waar krijg ik hem? Hoe kom ik er? Ik heb er wel dagen bij, dat ik zestig tot zeventig telefoontjes heb. Echt waar hoor."

Martha zegt blij te zijn dat ze dit werk kan doen. "Ik ben blij dat ik kan helpen. Het is druk, maar wel gezellig" Ze besloot vrijwilliger bij het Rode Kruis te worden, toen ze 48 jaar geleden getuige was van een ernstig ongeval in Heelsum, waarbij zwaargewonden vielen en een aantal doden te betreuren vielen. "Je staat erbij en je kan niks. Dat heeft ons zo zeer gedaan. Ik zei toen tegen mijn man: ik ga naar het Rode Kruis om me te verdiepen in de EHBO en de zorg."

En zo was Martha 33 jaar betrokken de jeugdafdeling van het Rode Kruis in Ede. Ging ze 50 keer als vrijwilligster mee op de Henri Dunant. "Ik zit bij de evenementenhulp. Ik heb bij alles gezeten wat je kan bedenken. Ik ben nu een paar stapjes terug aan het doen, maar ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan. Het is gewoon dankbaar en mooi werk."

Tegenwoordig ligt Martha's hart bij de vakantieactie van het Rode Kruis voor allerarmste kinderen in Ede.. Vanaf 2008 worden er 30 kinderen meegenomen voor een vakantie op het eiland Terschelling. "Het is voor deze kinderen even een mogelijkheid uit de sleur te zijn. Uit de ellende en narigheid."

Maar de grote vraag is of de vakantie dit jaar wel door kan gaan vanwege de lockdown. Daar maakt de vrijwilligster zich echt zorgen over. "Vorig jaar is het ook al niet doorgegaan. Dit jaar hangt het echt van meneer Rutte af. Ik hoop dat hij ons heel goed nieuws geeft, volgende week."

wij zijn Gelderland, het Rode Kruis Ede