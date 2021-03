Leefgebied van wolven in Gelderland verder uitgebreid

Het vaststellen van leefgebieden helpt de provincie bij het nemen van maatregelen om de wolf te beschermen. Ook is het belangrijk voor schapen- en geitenhouders. Binnen het aangewezen leefgebied kunnen zij een vergoeding krijgen om maatregelen te nemen om hun eigen dieren tegen eventuele aanvallen van een wolf te beschermen. De provincie heeft hier dit jaar zo'n 600.000 euro voor beschikbaar gesteld.

Wolven op de Zuidwest-Veluwe

Nieuw is dat er nu ook een leefgebied voor wolven is vastgesteld op de Zuidwest-Veluwe. In dat gebied is al zeker een half jaar een wolvin aanwezig. Mogelijk gaat het om de wolf die onlangs is omgekomen bij een aanrijding op de N224 bij Ede. DNA-onderzoek moet hier uitsluitsel over geven. De provincie laat weten dat de uitkomst van dat onderzoek geen gevolgen heeft voor de aanwijzing van het leefgebied, omdat er in het gebied ook nog een andere wolf verblijft.

Een leefgebied wordt vastgesteld als een wolf zeker een half jaar in een gebied aanwezig is. Om dat aan te tonen, wordt gebruik gemaakt van beelden van wildcamera's. Ook wolvenkeutels dienen als bewijs. De uiteindelijke omvang van zo'n gebied wordt onder meer bepaald door de gemiddelde afstand die een wolf op zoek naar voedsel aflegt. Het leefgebied voor wolven in Gelderland is nu in totaal zo'n 950 kilometer groot. Wolven in Nederland gaat er vanuit dat er op dit moment 10 wolven in onze provincie leven.

Overzichtskaart leefgebied wolf:

Overzichtskaart leefgebied wolf in Gelderland Foto: Provincie Gelderland

