Irma en Brigitta beuren mensen op met zelfgemaakte slingers

Irma zit achter de naaimachine en naait de vlaggetjes vast aan het koord terwijl vriendin Brigitta de letters op de vlaggetjes plakt. "Mijn man was aan het begin ongerust", lacht Irma terwijl de naald op een ritmisch tempo het lint verbindt aan het roze gekleurde vlaggetje. "Want ik zit soms echt tot half 1 's nachts die vlaggetjes te knippen en te snijden. Het geeft gewoon heel veel voldoening."

Mensen opbeuren

Samen met haar zus en een aantal vriendinnen maakt Irma sinds januari slingers voor mensen die het in deze coronatijd moeilijk hebben. Om ze toch een positief gevoel op de dag te geven, maken ze slingers met daarop de teksten: 'Hou vol' en 'Fijne dag'.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

"Dit doen we om mensen op te beuren. Zo hebben we slingers gemaakt voor een groep in het verpleeghuis die in quarantaine moest, maar ook voor mensen waarvan we wisten dat ze zich eenzaam voelden", vertelt Irma.

Positieve reacties

En mensen opbeuren met de slingers lukt Irma en haar vriendinnen goed. Want er komen ontzettend veel positieve reacties bij hun terug. "Je denkt in eerste instantie: het zijn maar vlaggetjes", zegt vriendin Brigitta, "maar het doet ontzettend veel met mensen."

"Door het krijgen van zo’n slinger wordt er toch even aan je gedacht", vult Irma aan. ''Ik denk dat dat het is waarom het mensen zo raakt. We krijgen van veel mensen ook een bedankje terug en dan vragen ze soms ook weer een slinger aan voor een vriendin of buurman. Zo komt van het een, het ander en hebben we er ondertussen als tientallen verstuurd."

Postzegels

De vlaggetjes zijn gratis en kunnen door iedereen worden aangevraagd. Maar om de slingers bij de mensen thuis te krijgen, zijn veel postzegels nodig. En daarom deden Irma en Brigitta een oproep voor postzegels bij Gelderland Helpt. "Het is voor het goede doel en daarom durf ik het wel te vragen", besluit Irma.

Wil je Irma en haar vriendinnen helpen aan postzegels? Ga dan naar de website van Gelderland Helpt voor meer informatie.





www.gelderlandhelpt.nl

TV: elke woensdagavond om 17.30 uur (elk uur herhaald). Gelderland Helpt is een platform van Omroep Gelderland waarbij hulp gevraagd en gegeven wordt. Door middel van radio, tv, internet en social media geeft Gelderland Helpt bekendheid aan de vragen, oproepen of het aanbod van Gelderlanders.