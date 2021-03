Het is verkiezingsdag! Dit moet je weten als je gaat stemmen

Na twee dagen van vervroegd stemmen is het nu dan zover. Alle Gelderlanders met stemrecht kunnen hun stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. In Nijmegen opende het eerste stembureau, als vroegste in Nederland, al om 5.15 uur de deuren op het station. In totaal zijn er in Gelderland vandaag 1172 plekken waar je terecht kunt. Bekijk hier waar dat bij jou en in de buurt het beste kan.

Normaal gesproken beginnen we op zo'n verkiezingsdag op nul, maar omdat er dit jaar vanwege alle coronabeperkingen ook al op maandag en dinsdag, en voor de 70-plussers ook per post, gestemd kon worden, lopen we iets voor de muziek uit. In de meeste gemeenten gaat het nog niet om gigantisch grote aantallen, maar het zal er wel degelijk voor zorgen dat het vandaag rustiger is op de stemlocaties dan je van eerdere verkiezingen gewend bent. En dat is ook precies de bedoeling.

Heb je al gestemd, ga je nog stemmen of wil je gewoon op de hoogte blijven van alles rondom de verkiezingen in Gelderland? Doorloop hieronder dan de vijf belangrijkste vragen over de verkiezingen.

Op wie moet ik stemmen?

Vooral interessant voor mensen die er nog niet uit zijn. Maar inhoudelijk gezien wel de belangrijkste vraag die eerst beantwoord (had) moet(en) worden. Gelukkig zijn er stemwijzers, waarmee je snel een partij kunt vinden die het beste bij jou past. Zonder dat je vandaag nog uren bezig bent om alle partijprogramma's uit te pluizen. Maar tegenwoordig zijn er haast net zoveel stemwijzers als partijen. Om het je makkelijk te maken hebben we ze hier voor je op een rijtje gezet.

Welke Gelderse kandidaten zijn er?

Het ligt er natuurlijk een beetje aan waar je precies woont in Gelderland, maar over het algemeen is Den Haag voor de meeste provinciegenoten toch een beetje een ver-van-mijn-bed-show. Daarom is het best handig dat er volksvertegenwoordigers zijn die weten wat er speelt in de regio. Maar welke kandidaten uit Gelderland maken nou kans op zo'n zetel? Check dat hier. Of zoek hieronder naar een kandidaat bij jou uit de buurt.

Waar kan ik stemmen?

Na het inhoudelijke komt het praktische. En ook dat is niet onbelangrijk, want uiteindelijk moet het stemformulier wel in de stembus terecht komen om mee te tellen. Gelukkig zijn er plekken genoeg in Gelderland. 1172 locaties in totaal. Kijk op de kaart hieronder waar je bij jou in de buurt kunt stemmen.

Hoe blijf ik op de hoogte?

Via de site, app en sociale kanalen, televisie en radio van Omroep Gelderland houden we je de hele dag (en nacht) op de hoogte van de ontwikkelingen. Eerst van het stemmen, de opkomst en alle bijzonderheden en na 21.00 uur, als de stembussen sluiten, van de eerste uitslagen. Uiteindelijk komt er een overzicht met een kaart van Gelderland waarop je precies kan zien hoe er in jouw gemeente gestemd. In dit liveblog houden we al het verkiezingsnieuws bij.

Wat moet ik niet vergeten?

Tot slot: vergeet bij het stemmen niet om je stempas en legitimatiebewijs mee te nemen. Ook een mondkapje is verplicht. Bij de ingang van iedere stemlocatie kun je je handen desinfecteren. Als je verkouden bent, in afwachting bent van een coronatest-uitslag of om een andere reden liever niet zelf wil stemmen, dan kun je iemand ook machtigen om namens jou een stem uit te brengen. Op je stempas staat wat je hiervoor moet doen.