Stemmen stromen binnen bij de gemeenten

De stembureaus in de verschillende gemeenten zijn vanaf maandagochtend geopend. Op de twee locaties in Montferland, het gemeentehuis in Didam en Gouden Handen in ’s-Heerenberg, zijn tot dinsdag in totaal 1.080 stemmen uitgebracht. In Doetinchem brachten 1.630 inwoners hun stem uit op zes verschillende plekken, terwijl op de vier locaties in Oude IJsselstreek in totaal 1.212 stemmen binnen zijn gekomen. Bij de vier geopende stemlokalen in Berkelland kwamen ongeveer 1.500 stembiljetten binnen.



Het vroegstemmen is in het leven geroepen zodat risicogroepen veilig naar de stembus kunnen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Vanaf woensdagochtend 07.30 uur openen ook alle andere stemlocaties in de verschillende Achterhoekse gemeenten de deuren. Mensen kunnen woensdag stemmen tot 21.00 uur.





