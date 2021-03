Scherpenzeel stemt vandaag óók over fusie, maar waarom?

Scherpenzelers mogen twee keer een stemformulier in de stembus doen. Eén voor de Tweede-Kamerverkiezing en één voor voor de inwonerspeiling. Die peiling gaat, opnieuw, over de toekomst van het dorp: fuseren of zelfstandig blijven.?

De stemming is een peiling, geen referendum. Dus de uitslag is niet doorslaggevend.

Waarom dan toch deze peiling?

In de herindelingswet staat dat draagvlak erg belangrijk is, oftewel, wil de inwoner dat er een herindeling komt? Scherpenzeel zegt dat er geen draagvlak is, een eerdere peiling wijst dat volgens hen uit. Daarin gaf 87 procent van de Scherpenzelers aan zelfstandig te willen blijven.

De provincie vond dat geen goede peiling én heeft een nieuw plan. Scherpenzeel zal na herindeling samen met de andere dorpen van de gemeente Barneveld, onderdeel worden van een nog te ontwikkelen kernenbeleid waarmee ze de dorpsbewoners zeggenschap geven over hun eigen dorp.

Deze peiling wordt georganiseerd door de gemeente. De provincie zegt later nog in zowel Barneveld als Scherpenzeel een eigen onderzoek te houden over het herindelingsontwerp.

De provincie had toch al een besluit genomen?

Het provinciebestuur, oftewel het college van Gedeputeerde Staten, wil dat Scherpenzeel zich bij Barneveld voegt. De commissaris van de Koning en de gedeputeerden denken dat Scherpenzeel beter af is bij Barneveld.

Provinciale Staten moet de volgende de knoop doorhakken. Zij krijgen naast het voorstel van GS ook de peiling en zienswijzen in hun overweging. Als zij erbij blijven dat Scherpenzeel beter af is bij Barneveld, zal dat advies naar de minister doorgaan. Die besluit of ze het wetsvoorstel tot herindelen voorlegt aan de Tweede en daarna de Eerste Kamer.

Wat valt er te kiezen?

Dat is heel duidelijk: Scherpenzeel stelt voor om zelfstandig te blijven en intensief samen te werken met Barneveld. De provincie wil Scherpenzeel herindelen met Barneveld en stelt voor dat de gemeente een nieuw kernenbeleid gaat opstellen, waarin dorpen meer zeggenschap krijgen.

Hoe gaat het nu tussen Scherpenzeel en de Provincie?

De twee overheden zijn het niet eens over de toekomst van Scherpenzeel, maar er is ook veel discussie over de processen die gevoerd worden. Zo vindt Scherpenzeel dat de provincie de notulen van een vergadering niet had mogen vaststellen. De provincie Gelderland geeft toe dat draagvlak belangrijk is in deze procedure, maar 'een niet geheel volledig draagvlak niet doorslaggevend hoeft te zijn te zijn bij de afweging van de belangen op langere termijn'.

De gemeente Scherpenzeel verwacht dat op donderdag alle stemmen geteld zijn. Die voor de Tweede Kamerverkiezing én de peiling.

Zie ook: Arnhem kiest afvalbeleid: wat stemmen Rick en Fred?