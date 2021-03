Met dit speciale hulpmiddel kunnen visueel gehandicapten zelfstandig stemmen

In de praktijk is het duidelijk dat het nog om een experiment gaat, de vrijwilligers zijn nu nog een kwartier bezig met het recht leggen van het stembiljet onder de mal. Jan Troost van het Zelfregiecentum Nijmegen probeert de nieuwe manier van stemmen uit en ziet dat er wel een heel bijzonder hulpmiddel uit de kast wordt getrokken om het stembiljet vlak te krijgen.

Het was nog wel een hele klus om de stemmal te installeren in het stembureau: "We hebben afgelopen zondag nog behoorlijk zitten klungelen omdat zo’n tafel echt aan alle drie de kanten beschermd moet zijn zodat niemand kan zien wat je stemt. Want dat is kiesgeheim", zegt Troost. De mal paste niet in het reguliere stemhokje, dus hebben ze er een apart kamertje voor ingericht waardoor het kiesgeheim is gewaarborgd.

Troost heeft nog wel een tip ten aanzien van het stembiljet. Hij zou graag zien dat die wordt omgedraaid, zodat de lijsttrekker van de partij onderaan staat. Blinden en slechtzienden moeten nu te ver voorover buigen om dat rondje in te kunnen kleuren. Overigens mogen ook mensen zonder een visuele beperking gebruik maken van de stemmal en de soundbox maar benadrukt Troost dat dit specifiek voor blinden en slechtzienden is ingericht.