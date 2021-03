Je kan nog briefstemmen (en zo doe je het helemaal goed)

Het is een nieuw fenomeen deze verkiezingen: briefstemmen. Vanwege het coronavirus hebben ouderen de mogelijkheid om hun stem uit te brengen per brief en niet in een stemhokje. Maar helemaal vlekkeloos verloopt dat niet. Vijf vragen en antwoorden over de onduidelijkheden rond het briefstemmen.

Wie mag ook alweer briefstemmen?

Briefstemmen is voorbehouden aan iedereen die op 17 maart 70 jaar of ouder is. Deze groep heeft – als het goed is – van de gemeente een zogeheten stempluspas ontvangen, evenals een briefstembiljet en een retourenvelop om het ingevulde biljet kosteloos naar de gemeente te sturen.

Tot wanneer kan ik briefstemmen?

De termijn om het stembiljet op de post te doen, is inmiddels verstreken. Dat kon namelijk tot afgelopen vrijdag 17.00 uur. Maar uit reacties die Omroep Gelderland krijgt, blijkt dat niet iedereen weet dat een briefstem nog wel afgegeven kan worden bij een afgiftepunt. Dat kan tot woensdag 21.00 uur, het moment dat alle stembussen worden gesloten.

Waar kan ik mijn briefstem inleveren?

Dat kan in de eigen gemeente. Waar de afgiftepunten zijn, is te vinden op de website van de gemeente of op deze speciale kaart. In veel gevallen is dat op het gemeentehuis.

Hoe voorkom ik dat ik ongeldig stem?

Briefstemmen blijkt nogal vaak fout te gaan. Landelijk is 7 tot 8 procent van de briefstemmen terzijde gelegd vanwege vormfouten bij het stemmen. In veel gevallen ging het fout omdat de stempas en het stembiljet in dezelfde envelop werden gestopt. Als dat gebeurt mogen de tellers de envelop niet open maken, omdat het stemgeheim dan niet bewaard kan blijven.

In deze video is te zien hoe je moet briefstemmen. De tekst gaat daaronder verder.

Gaan alle ongeldige stemmen verloren?

Niet allemaal. De werkwijze van het tellen van briefstemmen wordt namelijk aangepast, zo maakte minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken dinsdag bekend. De nieuwe procedure houdt in dat een envelop mag worden geopend om te zien of daar een stempas in zit. Daarna wordt gekeken of de stempas geldig is. Als dat zo is mag de geopende envelop met stembiljet zonder controle in de stembus worden gedaan.

Deze procedure was eerder niet mogelijk. Veel briefstemmen zijn daardoor opzij gelegd als ongeldig. Gemeenten die al waren begonnen met tellen, gaan deze briefstemmen opnieuw controleren.

Op de brandweerkazerne in Nijkerk – een van de bijzonderste plekken om de stemmen – is er geen sprake van paniek. “We hebben het nieuws ook gehoord”, zegt projectleider verkiezingen Anja Smit. “Maar wij gaan morgen pas beginnen met het openen van de briefstemmen. We verwachten vandaag nog wat extra instructies van het ministerie.”

Bekijk ook ons liveblog over de verkiezingen