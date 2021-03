Derde golf lijkt begonnen, ziekenhuis in Apeldoorn oefent zwart scenario

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Met zijn vinger wijst Erwin de Kovel op de grafieken op zijn beeldscherm. "Daar zie je de afgelopen dagen een stijgende lijn van het aantal patiënten en dat gaat met een golf door de regio.”

Dagelijks houdt hij als ziekenhuismanager van de Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen de statistieken bij van het aantal opnames op de intensive care (ic) en de verpleegafdelingen. En de stijging is onmiskenbaar.

Ziekenhuismanager Erwin de Kovel houdt de statistieken bij. Foto: Omroep Gelderland

Iets verderop, in het Apeldoornse ziekenhuis, baart dat intensive care-arts Anke Kröner zorgen. Zeker nu de coronaregels steeds een beetje verder losgelaten worden.

“Als je die een beetje laat vieren en als we ook nog denken: nou ja, ik kan wel wat regels aan mijn laars lappen. Tja, dan zullen die besmettingen toenemen. Het is heel begrijpelijk dat we ze willen loslaten, dat wil ik ook, maar dan zullen we hier in het ziekenhuis ook weer in ic-bedden toenemen. Daar ben ik wel van overtuigd", benadrukt ze.

Zwart scenario

De ic-arts ziet op tegen een nieuwe piek, maar zij en haar collega's zijn voorbereid. Ook op het slechtste scenario, als er geen plek meer is op onze intensive cares en die van onze buurlanden. Erwin de Kovel laat een draaiboek zien voor dat zwarte scenario waarin de keuze gemaakt moet worden welke patiënt wel en welke niet naar de ic gaat.

Natuurlijk kijken we ook naar vitaliteit

“De Federatie Medisch Specialisten heeft geprobeerd die keuze weer te geven in een enorme beslisboom waarin gekeken wordt naar bijvoorbeeld onderliggend lijden. Natuurlijk wordt er ook gekeken naar de leeftijd, want iemand van 20 heeft meer reserve dan iemand van 95. Alhoewel er ook hele vitale mensen van 95 zijn en dat wordt ook meegenomen: die vitaliteit", legt ziekenhuismanager Erwin de Kovel uit.

Eén van de intensive care-bedden in Apeldoorn. Foto: Omroep Gelderland

Niemand hoopt dat het zover komt, maar die moeilijke keuze wordt al wel geoefend met de artsen die die triage, zoals dat heet, moeten maken. "En dat doen we niet omdat we denken dat die artsen niet kunnen lezen, maar omdat het een hele ingewikkelde beslissing is die je dan moet maken. Dit is iets waar je geen dokter voor bent geworden en dit is heel erg zwaar”, zegt De Kovel.

Ik heb voorzichtig de hoop dat de piek minder hoog is

Iedereen hoopt daarom dat dit draaiboek in de kast blijft. "Ik heb heel voorzichtig de hoop dat doordat de besmettingen wat meer uitgesmeerd worden, die piek minder fel is. En ons personeel is nu gevaccineerd, waardoor we als het drukker wordt, hopelijk minder zieken onder het personeel hebben”, aldus de ziekenhuismanager.

